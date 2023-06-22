عربي
إعلام رسمي: مصرع 31 شخصا في انفجار داخل مطعم بشمال غرب الصين -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/أنطونوف-الولايات-المتحدة-التي-تطيل-أمد-الصراع-بأوكرانيا-عليها-دفع-تكاليف-إعادة-إعمارها-1078364453.html
أنطونوف: الولايات المتحدة التي تطيل أمد الصراع بأوكرانيا عليها دفع تكاليف إعادة إعمارها
أنطونوف: الولايات المتحدة التي تطيل أمد الصراع بأوكرانيا عليها دفع تكاليف إعادة إعمارها
أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T01:25+0000
2023-06-22T01:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنتونوف في بيان صحفي قائلاً: "تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كاملة عن ما يحدث في أوكرانيا، وعليها بالضبط أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار البلد".وأضاف السفير الروسي، أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها الولايات المتحدة لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا"، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة تقوم الآن بإثارة المواجهة وتضخ الجمهورية بأسلحة قوية وتقطع أي مبادرات سلمية من جذورها.وتابع الدبلوماسي الروسي مستدركاً: وأشار أنتونوف إلى أنه في الوقت الذي تصرف فيه أموال غير مسبوقة لشراء أسلحة لنظام كييف، فإن أفقر الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تترك دون اهتمام.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، في حين أكدت موسكو مرارًا أن العملية في دونباس لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230404/موسكو-قرار-واشنطن-توريد-أسلحة-لكييف-يهدف-إلى-تصعيد-الأزمة-وإطالة-أمد-الصراع--1075525225.html
https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1078306312.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف: الولايات المتحدة التي تطيل أمد الصراع بأوكرانيا عليها دفع تكاليف إعادة إعمارها

01:25 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 01:55 GMT 22.06.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة التي تسعى لتمديد مدة الصراع في أوكرانيا يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار هذا البلد.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أنتونوف في بيان صحفي قائلاً: "تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية كاملة عن ما يحدث في أوكرانيا، وعليها بالضبط أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار البلد".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: قرار واشنطن توريد أسلحة لكييف يهدف إلى تصعيد الأزمة وإطالة أمد الصراع
4 أبريل, 18:36 GMT
وأضاف السفير الروسي، أن "الصراع الأوكراني هو نتيجة سنوات عديدة من الجهود الموجهة التي بذلتها الولايات المتحدة لخلق بؤرة توتر بالقرب من حدود روسيا، لتحويل أوكرانيا إلى "دولة مناهضة لروسيا"، منوهاً إلى أن الولايات المتحدة تقوم الآن بإثارة المواجهة وتضخ الجمهورية بأسلحة قوية وتقطع أي مبادرات سلمية من جذورها.
وتابع الدبلوماسي الروسي مستدركاً:

"لكن إذا كان يمكن دفع ثمن المنازل التي دمرتها الأسلحة الأميركية، فكيف ستثمن واشنطن حياة الأبرياء؟ كيف ستقوم الولايات المتحدة بتسوية الحسابات مع الأوكرانيين، الذين يقودونهم إلى هجمات مباشرة متهورة في ما يسمى اليوم بالهجوم المضاد؟ اللافت للنظر بشكل خاص هو السهولة التي يبذرون بها الأمريكيون أموالهم على تابعيهم الأوكرانيين".

وأشار أنتونوف إلى أنه في الوقت الذي تصرف فيه أموال غير مسبوقة لشراء أسلحة لنظام كييف، فإن أفقر الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تترك دون اهتمام.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
لافروف: رفض "الناتو" تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبته بالقتال وموسكو مستعدة لذلك
20 يونيو, 12:08 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، في حين أكدت موسكو مرارًا أن العملية في دونباس لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها كافة.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على خلفية إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала