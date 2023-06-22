https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الشرقية-والوسطى-من-أوكرانيا-1078405284.html
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية صباح اليوم الجمعة، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:47+0000
2023-06-22T22:47+0000
2023-06-22T23:16+0000
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يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/نظام-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-للمرة-الثانية-في-كورسك-1078405426.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا
22:47 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 23:16 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية صباح اليوم الجمعة، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.