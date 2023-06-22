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تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/نظام-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-للمرة-الثانية-في-كورسك-1078405426.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن نظام الدفاع الجوي قد تم تشغيله مرة أخرى خلال الليل في المقاطعة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:54+0000
2023-06-22T22:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشر ستاروفويت على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلاً: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي مرة أخرى في سماء كورسك".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن ستاروفويت، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-كورسك-1078404565.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك

22:54 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 22.06.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov / "إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov /
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أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن نظام الدفاع الجوي قد تم تشغيله مرة أخرى خلال الليل في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. ونشر ستاروفويت على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلاً: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي مرة أخرى في سماء كورسك".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك
21:11 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن ستاروفويت، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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