https://sputnikarabic.ae/20230622/نظام-الدفاع-الجوي-الروسي-يعمل-للمرة-الثانية-في-كورسك-1078405426.html
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن نظام الدفاع الجوي قد تم تشغيله مرة أخرى خلال الليل في المقاطعة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:54+0000
2023-06-22T22:54+0000
2023-06-22T22:59+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشر ستاروفويت على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلاً: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي مرة أخرى في سماء كورسك".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن ستاروفويت، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-كورسك-1078404565.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية للمرة الثانية في كورسك
22:54 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الجمعة، أن نظام الدفاع الجوي قد تم تشغيله مرة أخرى خلال الليل في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. ونشر ستاروفويت على قناته في تطبيق "تلغرام" قائلاً: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي مرة أخرى في سماء كورسك".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن ستاروفويت، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار
في سماء المقاطعة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.