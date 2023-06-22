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إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078406272.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الجمعة، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T23:56+0000
2023-06-23T00:05+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الشرقية-والوسطى-من-أوكرانيا-1078405284.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

23:56 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 00:05 GMT 23.06.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الجمعة، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت حالة التأهب الجوي على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الشرقية والوسطى من أوكرانيا
أمس, 22:47 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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