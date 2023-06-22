https://sputnikarabic.ae/20230622/الليرة-التركية-تتراجع-لأدنى-مستوى-في-تاريخها-أمام-الدولار-عقب-قرار-البنك-المركزي-1078388558.html

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار عقب قرار البنك المركزي

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار عقب قرار البنك المركزي

سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، تراجعا قياسيا ليصل لأول مرة إلى 24 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T13:06+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وأظهرت بيانات مواقع تداول العملة، اعتبارا من الساعة 11:39 بتوقيت غرينتش ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 24.109 ليرة تركية لأول مرة.وكان البنك المركزي التركي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة، بعد أن كان قد خفضها تدريجيا من 19 إلى 8.5 بالمئة خلال الأشهر الـ27 الماضية.وقال البنك المركزي، في بيان له، عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد استلام حفيظة غاية أركان رئاسة البنك، "إن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، من 8.5 إلى 15 بالمئة".وأشار أنه قرر بدء عملية التضييق النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن وإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير"، مؤكدا أنه "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".وكان صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، انخفض في أوائل الشهر الجاري، إلى مستويات غير مسبوقة.ونقلت قناة "العربية" بيانات رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.

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