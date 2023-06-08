https://sputnikarabic.ae/20230608/تركيا-انخفاض-احتياطي-النقد-الأجنبي-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1077907546.html

تركيا... انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق

تركيا... انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق

انخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إلى مستويات غير مسبوقة وذلك في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/ حزيران. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T13:43+0000

2023-06-08T13:43+0000

2023-06-08T13:43+0000

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رجب طيب أردوغان

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ونقلت قناة "العربية" بيانات رسمية تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى "- 5.7 مليار دولار"، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.يأتي هذا التدهور الكبير رغم مساعي حكومية إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، كذلك انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بنحو 1.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002.يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.جاء من بين أسباب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي خلال الأعوام القليلة الماضية ما حدث من تدخلات باهظة التكلفة في السوق وغيرها من جهود تهدئة الطلب على النقد الأجنبي.في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته الجديدة ستعمل على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، فيما تراجعت الليرة التركية بنحو 3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في خطاب ألقاه، يوم الثلاثاء الماضي، عقب ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي في أنقرة.وقال أردوغان: "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم"، مؤكدا تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

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