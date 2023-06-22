https://sputnikarabic.ae/20230622/المغرب-يشتري-من-إسرائيل-طائرة-مسيرة-انتحارية-متطورة-فيديو-1078401970.html
المغرب يشتري من إسرائيل طائرة مسيرة انتحارية متطورة... فيديو
المغرب يشتري من إسرائيل طائرة مسيرة انتحارية متطورة... فيديو
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، أنها حصلت على طائرة مسيرة انتحارية متطورة من إنتاج شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:14+0000
2023-06-22T18:14+0000
2023-06-22T18:14+0000
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وقال الجيش المغربي في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع "SPY-X" من شركة "BLUEBIRD".وأوضح أن "الدرون الانتحاري الجديد سيمنح سلاح المشاة قدرات نوعية تجعلها أفضل فرق قتالية بالقارة، وحركية سريعة في مختلف الظروف باختلاف التضاريس والجغرافيا".كما أشار إلى أن الطائرة الجديدة يبلغ مداها 50 كلم بهامش خطأ لا يتعدى مترا وحدا.وفي السياق، ذكر موقع "I24"، نقلا عن بيان لشركة "بلو بيرد"، أن "SpyX" هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا.ووفقا لبيان الشركة الإسرائيلية، تمتلك الطائرة رادار ثنائي الاستشعار ونظام توجيه فيديو متقدم، وذلك بهدف السماح بتنفيذ هجمات موجهة كهرو-ضوئية ذاتية ودقيقة تجاه الهدف.ويزن الرأس القتالي 2.5 كجم ويمكن تغييره بين رأس متكيف ضد البشر أو ضد دبابة مدرعة، حسب بيان الشركة المصنعة.
https://sputnikarabic.ae/20221106/إسرائيل-تزود-الجيش-المغربي-بأنظمة-حرب-إلكترونية-واستخباراتية-1069881244.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار
المغرب يشتري من إسرائيل طائرة مسيرة انتحارية متطورة... فيديو
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أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، أنها حصلت على طائرة مسيرة انتحارية متطورة من إنتاج شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.
وقال الجيش المغربي
في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.
وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع "SPY-X" من شركة "BLUEBIRD".
وأوضح أن "الدرون الانتحاري الجديد سيمنح سلاح المشاة قدرات نوعية تجعلها أفضل فرق قتالية بالقارة، وحركية سريعة في مختلف الظروف باختلاف التضاريس والجغرافيا".
كما أشار إلى أن الطائرة الجديدة يبلغ مداها 50 كلم بهامش خطأ لا يتعدى مترا وحدا.
وفي السياق، ذكر
موقع "I24"، نقلا عن بيان لشركة "بلو بيرد"، أن "SpyX" هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا.
ووفقا لبيان الشركة الإسرائيلية، تمتلك الطائرة رادار ثنائي الاستشعار ونظام توجيه فيديو متقدم، وذلك بهدف السماح بتنفيذ هجمات موجهة كهرو-ضوئية ذاتية ودقيقة تجاه الهدف.
ويزن الرأس القتالي 2.5 كجم ويمكن تغييره بين رأس متكيف ضد البشر أو ضد دبابة مدرعة، حسب بيان الشركة المصنعة.