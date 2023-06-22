https://sputnikarabic.ae/20230622/تونس-تحصل-على-قرض-بقيمة-2684-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-1078390748.html

تونس تحصل على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار من البنك الدولي

تونس تحصل على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار من البنك الدولي

أبرمت تونس، اليوم الخميس، اتفاقا مع البنك الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف تحت... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T13:49+0000

2023-06-22T13:49+0000

2023-06-22T13:49+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg

وتم إبرام الاتفاقية، خلال ندوة حضرها مسؤولون حكوميون من تونس، ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي، وفقا لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء (وات).وسيساهم مشروع "ألماد" في مساعدة تونس على أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق، من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات.ويتمثّل مشروع " ألماد " في مد كابل بحري على طول 107 كيلو متر، بين صقلية في إيطاليا وقليبية التونسية، ليوجّه بعد ذلك بكابل تحت أرضي على طول 5 كيلو مترات إلى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم، ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي على طول 113 كيلو متر.وسيعزز المشروع الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، إلى جانب جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات، وذي جدوى مالية.كما يهدف "ألماد" الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس، واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.ويحظى مشروع "ألماد" بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعميرـ والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.

https://sputnikarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html

https://sputnikarabic.ae/20230607/إيطاليا-تقدم-700-مليون-يورو-لدعم-قطاعات-حيوية-في-تونس-1077833221.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن