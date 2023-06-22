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https://sputnikarabic.ae/20230622/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يتوجه-إلى-كازاخستان-لمشاورات-أمنية-مع-دول-آسيا-الوسطى-1078404718.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يتوجه إلى كازاخستان لمشاورات أمنية مع دول آسيا الوسطى
سكرتير مجلس الأمن الروسي يتوجه إلى كازاخستان لمشاورات أمنية مع دول آسيا الوسطى
ذكرت الخدمة الإعلامية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، أن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيتوجه إلى كازاخستان يوم الجمعة لعقد مشاورات... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T21:58+0000
2023-06-22T22:00+0000
نيكولاي باتروشيف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كازاخستان
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الروسي، فإن المشاورات المقبلة بين روسيا وكازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ستعقد في ألماتا.كما سيتم عقد أول اجتماع لأمناء مجالس الأمن في دول آسيا الوسطى وروسيا في ألماتا أيضًا يوم الجمعة، حيث ستُناقش بشكل مفصّل قضايا ضمان أمن المنطقة وروسيا في الظروف الحديثة.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-روسيا-منفتحة-على-تعزيز-تعاون-متعدد-الأطراف-مع-دول-آسيا-الوسطى-1069019341.html
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نيكولاي باتروشيف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان, العالم
نيكولاي باتروشيف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كازاخستان, العالم

سكرتير مجلس الأمن الروسي يتوجه إلى كازاخستان لمشاورات أمنية مع دول آسيا الوسطى

21:58 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 22.06.2023)
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سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Host photo agency brics-russia2020.ru
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ذكرت الخدمة الإعلامية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، أن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيتوجه إلى كازاخستان يوم الجمعة لعقد مشاورات حول القضايا الأمنية بين روسيا ودول آسيا الوسطى.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الروسي، فإن المشاورات المقبلة بين روسيا وكازاخستان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ستعقد في ألماتا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
بوتين: روسيا منفتحة على تعزيز تعاون متعدد الأطراف مع دول آسيا الوسطى
14 أكتوبر 2022, 10:33 GMT
كما سيتم عقد أول اجتماع لأمناء مجالس الأمن في دول آسيا الوسطى وروسيا في ألماتا أيضًا يوم الجمعة، حيث ستُناقش بشكل مفصّل قضايا ضمان أمن المنطقة وروسيا في الظروف الحديثة.
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