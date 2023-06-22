https://sputnikarabic.ae/20230622/قيس-سعيد-يبلغ-صندوق-النقد-الدولي-بأن-شروطه-تمس-بالسلم-الأهلي-في-تونس-1078406089.html
قيس سعيد لصندوق النقد الدولي: شروطكم تمس بالسلم الأهلي في تونس
قيس سعيد لصندوق النقد الدولي: شروطكم تمس بالسلم الأهلي في تونس
أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، يوم الخميس، رفضه لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس، مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي ووصفاته... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T23:50+0000
2023-06-22T23:50+0000
2023-06-23T00:03+0000
قيس سعيد
تونس
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
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وفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية "وات"، ردًا على سؤال حول مستقبل تعاطي تونس مع المعاملات الحالية للمنظومة المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، قال سعيد إنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال لقائه في باريس بمديرة صندوق النقد الدولي.وأضاف أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا اعتمدت على تصور بلادهم. وأضاف قائلاً: "لا يمكننا قبول وصفات تُعَدّ كوضع عود ثقاب بجانب مواد قابلة للانفجار".وأوضح الرئيس التونسي أنه ليس مجرد أرقام، بل يتعلق الأمر بكرامة البشر وأهمية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى ضرورة قلب الساعة الرملية إذا كانوا يرغبون في تحقيق العدالة.وبالنسبة لصندوق التعويض، أشار رئيس الدولة إلى إمكانية فرض إجراءات على الأشخاص غير المستحقين للدعم، بهدف تحقيق العدالة والانصاف، حتى لو كانت هذه الإجراءات محدودة، خاصة وأنه لا توجد قاعدة بيانات تتعلق بمستحقي الدعم.ولفت سعيد إلى أن:كانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.
https://sputnikarabic.ae/20230606/قيس-سعيد-تونس-ترفض-إملاءات-صندوق-النقد-الدولي-1077813340.html
تونس
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MIA „Rosiya Segodnya“
قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
قيس سعيد لصندوق النقد الدولي: شروطكم تمس بالسلم الأهلي في تونس
23:50 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 00:03 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، يوم الخميس، رفضه لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في تونس، مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي ووصفاته وتوصياته.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء التونسية
"وات"، ردًا على سؤال حول مستقبل تعاطي تونس مع المعاملات الحالية للمنظومة المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، قال سعيد إنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال لقائه في باريس بمديرة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة
إلا إذا اعتمدت على تصور بلادهم. وأضاف قائلاً: "لا يمكننا قبول وصفات تُعَدّ كوضع عود ثقاب بجانب مواد قابلة للانفجار".
وأوضح الرئيس التونسي أنه ليس مجرد أرقام، بل يتعلق الأمر بكرامة البشر وأهمية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى ضرورة قلب الساعة الرملية إذا كانوا يرغبون في تحقيق العدالة.
وبالنسبة لصندوق التعويض، أشار رئيس الدولة إلى إمكانية فرض إجراءات على الأشخاص غير المستحقين للدعم، بهدف تحقيق العدالة والانصاف، حتى لو كانت هذه الإجراءات محدودة، خاصة وأنه لا توجد قاعدة بيانات تتعلق بمستحقي الدعم.
"المحادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة وصريحة، معربًا عن رغبته في عدم تكرار سفك الدماء كما حدث في أحداث (الخبز) يناير 1984".
كانت تونس
توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.