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https://sputnikarabic.ae/20230622/مجلس-النواب-الأمريكي-يدين-عضوا-في-الكونغرس-لتصريحات-عن-علاقة-ترامب-بروسيا-1078364006.html
مجلس النواب الأمريكي يدين عضوا في الكونغرس لتصريحات عن علاقة ترامب بروسيا
مجلس النواب الأمريكي يدين عضوا في الكونغرس لتصريحات عن علاقة ترامب بروسيا
صادق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على قرار يدين النائب آدم شيف بسبب تصريحاته المتعلقة بعلاقة الرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T00:08+0000
2023-06-22T00:08+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وتمت المصادقة على القرار بفارق ضئيل بسبب تفوق الأغلبية الجمهورية، حيث صوت 213 عضوًا لصالح القرار وصوت 209 ضده.وأعرب شيف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، عن وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد ترامب، مما دفع الجمهوريين إلى اعتباره سوء استخدامًا لسلطاته.ويوصي القرار بأن تقوم لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بالتحقيق في تصرفات شيف.وفي وقت سابق، صرح المستشار الخاص للرئيس، جون دورهام، للمشرعين بأن وكالات المخابرات الأميركية ليس لديها أساس لفتح تحقيق ضد ترامب بشأن العلاقات المزعومة مع روسيا.وأصدر المستشار الخاص دورهام تقريرًا يفيد بأنه لا توجد سلطات إنفاذ قانونية أو أجهزة استخباراتية وأمنية تمتلك أدلة حقيقية على وجود تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات عام 2016.وخلص المؤلف إلى عدم وجود معلومات تفيد بأن أي شخص مقرب من ترامب كان على اتصال بجهاز المخابرات الروسي، وبالتالي لم يكن من المناسب لمكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق شامل في العلاقة بين حملة ترامب وموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20191220/الخارجية-الروسية-عزل-ترامب-شأن-أمريكي-داخلي-ولا-يؤثر-على-العلاقات-مع-روسيا-1043800908.html
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مجلس النواب الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس النواب الأمريكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

مجلس النواب الأمريكي يدين عضوا في الكونغرس لتصريحات عن علاقة ترامب بروسيا

00:08 GMT 22.06.2023
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AP Photo
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صادق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على قرار يدين النائب آدم شيف بسبب تصريحاته المتعلقة بعلاقة الرئيس السابق دونالد ترامب بروسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وتمت المصادقة على القرار بفارق ضئيل بسبب تفوق الأغلبية الجمهورية، حيث صوت 213 عضوًا لصالح القرار وصوت 209 ضده.
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وأعرب شيف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، عن وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد ترامب، مما دفع الجمهوريين إلى اعتباره سوء استخدامًا لسلطاته.
ويوصي القرار بأن تقوم لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بالتحقيق في تصرفات شيف.
وفي وقت سابق، صرح المستشار الخاص للرئيس، جون دورهام، للمشرعين بأن وكالات المخابرات الأميركية ليس لديها أساس لفتح تحقيق ضد ترامب بشأن العلاقات المزعومة مع روسيا.
وأصدر المستشار الخاص دورهام تقريرًا يفيد بأنه لا توجد سلطات إنفاذ قانونية أو أجهزة استخباراتية وأمنية تمتلك أدلة حقيقية على وجود تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات عام 2016.
وخلص المؤلف إلى عدم وجود معلومات تفيد بأن أي شخص مقرب من ترامب كان على اتصال بجهاز المخابرات الروسي، وبالتالي لم يكن من المناسب لمكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق شامل في العلاقة بين حملة ترامب وموسكو.
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