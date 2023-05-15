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https://sputnikarabic.ae/20230515/العدل-الأمريكية-تبرئ-ترامب-من-الصلات-مع-روسيا-وتكشف-تلفيق-كلينتون-للتهمة-1077079585.html
العدل الأمريكية تبرئ ترامب من "الصلات مع روسيا" وتكشف "تلفيق" كلينتون للتهمة
العدل الأمريكية تبرئ ترامب من "الصلات مع روسيا" وتكشف "تلفيق" كلينتون للتهمة
أعلن تقرير صادر عن المدعي الخاص بوزارة العدل الأمريكية، جون دورهام، أن أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات الأمريكية لم يكن لديها أي دليل على وجود صلات بين... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T20:45+0000
2023-05-15T20:45+0000
دونالد ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الوثيقة المنشورة اليوم الاثنين: "لا يبدو أن السلطات التنفيذية الأمريكية ولا أجهزة المخابرات لديها أي دليل حقيقي على التواطؤ بما في ذلك بيانات عن الاتصالات مع الخدمات الخاصة الروسية".ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن لديه معلومات تفيد بأن شخصًا من المرافقين لترامب قد اتصل بأجهزة المخابرات الروسية.وبناءً على تقرير غير مؤكد عن علاقات ترامب بروسيا، قامت وكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة موظفي حملة المرشح الجمهوري قبل انتخابات عام 2016.ولم يجد المستشار الخاص روبرت مولر، الذي حقق في "القضية الروسية" لمدة عامين بعد فوز ترامب أي دليل على "التواطؤ" الذي نفى وجوده كل من الكرملين والبيت الأبيض.
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دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

العدل الأمريكية تبرئ ترامب من "الصلات مع روسيا" وتكشف "تلفيق" كلينتون للتهمة

20:45 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEV / عرائس "ماتريوشكا" الروسية - فلاديمير بوتين و دونالد ترامب
عرائس ماتريوشكا الروسية - فلاديمير بوتين و دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEV /
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أعلن تقرير صادر عن المدعي الخاص بوزارة العدل الأمريكية، جون دورهام، أن أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات الأمريكية لم يكن لديها أي دليل على وجود صلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروسيا.
وقالت الوثيقة المنشورة اليوم الاثنين: "لا يبدو أن السلطات التنفيذية الأمريكية ولا أجهزة المخابرات لديها أي دليل حقيقي على التواطؤ بما في ذلك بيانات عن الاتصالات مع الخدمات الخاصة الروسية".
ويذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن لديه معلومات تفيد بأن شخصًا من المرافقين لترامب قد اتصل بأجهزة المخابرات الروسية.
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وذكر التقرير أن مقر (حملة) هيلاري كلينتون (المرشحة الرئاسية المنافسة لترامب وقتها) مسؤول عن "فبركة" الرابط بين روسيا-ترامب، لكنه رفض التحقيق.

وبناءً على تقرير غير مؤكد عن علاقات ترامب بروسيا، قامت وكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة موظفي حملة المرشح الجمهوري قبل انتخابات عام 2016.
ولم يجد المستشار الخاص روبرت مولر، الذي حقق في "القضية الروسية" لمدة عامين بعد فوز ترامب أي دليل على "التواطؤ" الذي نفى وجوده كل من الكرملين والبيت الأبيض.
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