https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل--1078439030.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا - عاجل
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا - عاجل
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء الجمعة، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T21:13+0000
2023-06-23T21:13+0000
2023-06-23T21:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة فينيتسا الساعة 22.44 وفي الساعة 22.51 في جميع أنحاء البلاد.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا في الساعة 21.38.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078406272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا - عاجل
21:13 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 21:29 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء الجمعة، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة فينيتسا الساعة 22.44 وفي الساعة 22.51 في جميع أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا في الساعة 21.38.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.