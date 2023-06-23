https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078439739.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T23:12+0000
2023-06-23T23:12+0000
2023-06-23T23:13+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو 25 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 8 قذائف من عيار 152 ملم ،على ياسينوفاتايا 3 قذائف من عيار 155 ملم".وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 203 مقذوفات من عيارات مختلفة.وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، غورلوفا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، كراسني بارتيزان، وبانتيليمونوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 37 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا---عاجل--1078439030.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
23:12 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 23:13 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 36 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 203 وحدات وذخيرة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 36 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو 25 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 8 قذائف من عيار 152 ملم ،على ياسينوفاتايا 3 قذائف من عيار 155 ملم".
وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 203 مقذوفات من عيارات مختلفة.
وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، غورلوفا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، كراسني بارتيزان، وبانتيليمونوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 37 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.