https://sputnikarabic.ae/20230623/القوى-الأمنية-التركية-تحبط-مخططا-لهجوم-إرهابي-في-إسطنبول-1078412238.html
القوى الأمنية التركية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول
القوى الأمنية التركية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول
أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T08:27+0000
2023-06-23T08:27+0000
2023-06-23T08:27+0000
أخبار تركيا اليوم
اسطنبول
تنظيم داعش الإرهابي
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وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.وبحسب صحيفة "Milliyet"، أنه وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن في منزل الإرهابي على مسدسين وطلقات رصاص ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ومعدات رقمية وملفات للتنظيم الإرهابي.وعند تدقيق قوات الأمن بالمحتوى الرقمي للمضبوطات، تبين احتواؤها على فيديوهات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) عن صناعة العبوات الناسفة.وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.
https://sputnikarabic.ae/20230501/تركيا-زعيم-تنظيم-داعش-أبو-الحسين-القرشي-فجر-نفسه-بحزام-ناسف-في-سوريا-خشية-القبض-عليه-1076536818.html
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أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, اسطنبول, تنظيم داعش الإرهابي
القوى الأمنية التركية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول
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أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا.
وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.
وبحسب صحيفة "Milliyet"، أنه وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن في منزل الإرهابي على مسدسين وطلقات رصاص ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ومعدات رقمية وملفات للتنظيم الإرهابي.
وعند تدقيق قوات الأمن بالمحتوى الرقمي للمضبوطات، تبين احتواؤها على فيديوهات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) عن صناعة العبوات الناسفة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.
وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش"
الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.