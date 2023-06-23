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https://sputnikarabic.ae/20230623/الكرملين-يرد-على-تصريحات-ماكرون-حول-علاقة-روسيا-بالدول-الأفريقية-1078420512.html
الكرملين يرد على تصريحات ماكرون حول علاقة روسيا بالدول الأفريقية
الكرملين يرد على تصريحات ماكرون حول علاقة روسيا بالدول الأفريقية
أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن هذه العلاقات ليست موجهة ضد دول أخرى. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:54+0000
2023-06-23T11:54+0000
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إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، بأن روسيا تزعزع استقرار أفريقيا، وأنها تلعب دورا غير مفيد للمجتمع الدولي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "تعمل روسيا على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة، القائمة على الاحترام والاهتمام المتبادل، بمشاكل الطرف الآخر، مع جميع الدول الأفريقية". وأضاف: "هذه العلاقات ليست موجهة بأي حال من الأحوال ولا يمكن توجيهها ضد دول ثالثة".ويؤكد الكرملين مرارا وتكرارا أن روسيا والدول الأفريقية حليفان متساويان، وأن هذه العلاقات كانت دائما مبنية على أساس الاحترام المتبادل. وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن واشنطن والغرب تطالب الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا، لكن أفريقيا خيبت آمال العالم الغربي.وأضاف أنه من الواضح أن محاولات الغرب لدق إسفين في هذه العلاقات ليست ناجحة. ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبورغ في نهاية يوليو/تموز المقبل. ووفقا للافروف، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تعطيل هذا المنتدى من خلال ثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230314/موسكو-نراهن-على-مشاركة-معظم-الدول-الأفريقية-في-قمة-روسيا-أفريقيا-رغم-تهديد-الغرب-لها-1074737833.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

الكرملين يرد على تصريحات ماكرون حول علاقة روسيا بالدول الأفريقية

11:54 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
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أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن هذه العلاقات ليست موجهة ضد دول أخرى.
جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، بأن روسيا تزعزع استقرار أفريقيا، وأنها تلعب دورا غير مفيد للمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "تعمل روسيا على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة، القائمة على الاحترام والاهتمام المتبادل، بمشاكل الطرف الآخر، مع جميع الدول الأفريقية".
وأضاف: "هذه العلاقات ليست موجهة بأي حال من الأحوال ولا يمكن توجيهها ضد دول ثالثة".
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ويؤكد الكرملين مرارا وتكرارا أن روسيا والدول الأفريقية حليفان متساويان، وأن هذه العلاقات كانت دائما مبنية على أساس الاحترام المتبادل.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن واشنطن والغرب تطالب الدول الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا، لكن أفريقيا خيبت آمال العالم الغربي.
وأضاف أنه من الواضح أن محاولات الغرب لدق إسفين في هذه العلاقات ليست ناجحة.
ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبورغ في نهاية يوليو/تموز المقبل. ووفقا للافروف، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تعطيل هذا المنتدى من خلال ثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة فيه.
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