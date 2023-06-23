https://sputnikarabic.ae/20230623/تقرير-إسرائيل-تدرس-تجميد-الرحلات-الجوية-من-مطار-بن-غوريون-إلى-شرم-الشيخ-1078428574.html

تقرير: إسرائيل تدرس تجميد الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ

تقرير: إسرائيل تدرس تجميد الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ

قالت قناة عبرية رسمية إن إسرائيل تدرس إمكانية تجميد رحلات خط الطيران المباشر الذي تم إطلاقه منذ أكثر من عام، بين مطاري ديفيد بن غوريون وشرم الشيخ في جنوب... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T14:16+0000

2023-06-23T14:16+0000

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جاء ذلك وفق ما أفاد به روعي كايس، محرر الشؤون العربية في قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.وقال كايس: "من المقرر أن تعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، مناقشة داخلية حول استمرار الرحلات الجوية المباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ في جنوب سيناء".وأوضح أن النقاش الذي سيعقد على المستويات المهنية "سيناقش التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على الرحلات الجوية المباشرة"، دون مزيد من التوضيح.وبحسب القناة، فإن القرار الإسرائيلي "مثير للاهتمام" لا سيما أنه جاء بعدما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبل بضعة أشهر، في أعقاب محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، إن الطرفين ناقشا زيادة الرحلات الجوية.وتابعت: "يمكن تقدير أن إعادة دراسة مسألة الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ كان المقصود منها إيصال رسالة إلى الجانب المصري، بل وقد يقول البعض رسالة استياء، في سياق دفء العلاقات بين الدولتين، كون افتتاح خط الطيران بين مطار بن غوريون وشرم الشيخ، اعتبر من قبل إسرائيل كخطوة تهدف إلى مساعدة صناعة السياحة في مصر وسيناء على وجه الخصوص، والآن يتم إعادة النظر في هذه المبادرة".ولم توضح القناة الإسرائيلية الرسمية السبب وراء "الاستياء" الإسرائيلي الذي دفع تل أبيب إلى إعادة تقييم خط الطيران المباشر إلى شرم الشيخ.لكن في الآونة الأخيرة، تصاعدت الإدانات المصرية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.وفي الاثنين الماضي، أدانت مصر "الاعتداء الإسرائيلي" على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين.كما يأتي الموقف الإسرائيلي، بعد أيام من إنهاء وفد عسكري إسرائيلي زيارته للقاهرة، لاستكمال نتائج التحقيق في قتل شرطي مصري 3 جنود إسرائيليين قرب الحدود، قبل مقتله برصاص إسرائيلي، في 3 يونيو/حزيران الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220316/بعد-تدشين-خط-طيران-إلى-شرم-الشيخ-آلاف-الإسرائيليين-يستعدون-لقضاء-الفصح-في-سيناء-1059989714.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/مصر-تدين-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنين-وتحذر-من-مخاطر-استمرار-التصعيد-ضد-الفلسطينيين-1078253435.html

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