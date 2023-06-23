https://sputnikarabic.ae/20230623/قائد-الجيش-الباكستاني-يعتزم-زيارة-إيران-1078430129.html
قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران
قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران
يعتزم قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير، زيارة طهران بهدف تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع الدول المجاورة وتوسيع التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T15:30+0000
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ونقلت عن وكالة "إرنا" عن مسؤول عسكري باكستاني كبير، الذي رفض الكشف عن هويته، أن زيارة الجنرال الباكستاني ستتم في الأيام القليلة المقبلة.وستتناول محادثات الجنرال منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تطورات الأمن في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية.وأكد المصدر أن باكستان وإيران يحظيان بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية، وأن البلدين مصممان على معالجة القضايا بينهما وتحقيق المصالح المشتركة.وأوضح مسؤول كبير في الجيش الباكستاني أن القيادة العسكرية في باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع الجيران والدول الصديقة لتحقيق المنافع المشتركة، وأن اللواء عاصم منير يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.عقب تعيينه في منصبه في نوفمبر الماضي، أكد اللواء عاصم منير خلال لقائه السفير الإيراني لدى باكستان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى تاريخ العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.وأعلن قائد الجيش الباكستاني دعم بلاده لمواقف إيران في المحافل الإقليمية والعالمية، وخاصةً في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، كما أعرب عن رفض باكستان لفرض العقوبات على إيران.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قام اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بزيارة رسمية إلى باكستان حيث أجرى مشاورات هامة مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، بما في ذلك قائد القوات البحرية، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.وكان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إسلام آباد في يونيو/ حزيران 2023 لمدة 3 أيام، حيث التقى بقادة القوات البحرية والجوية الباكستانية.
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, إيران, أخبار إيران, الأخبار
قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران
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يعتزم قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير، زيارة طهران بهدف تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع الدول المجاورة وتوسيع التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونقلت عن وكالة
"إرنا" عن مسؤول عسكري باكستاني كبير، الذي رفض الكشف عن هويته، أن زيارة الجنرال الباكستاني ستتم في الأيام القليلة المقبلة.
وستتناول محادثات الجنرال منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تطورات الأمن في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية.
وأكد المصدر أن باكستان وإيران يحظيان بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية، وأن البلدين مصممان على معالجة القضايا بينهما وتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح مسؤول كبير في الجيش الباكستاني أن القيادة العسكرية في باكستان تسعى لتعزيز التعاون مع الجيران والدول الصديقة لتحقيق المنافع المشتركة، وأن اللواء عاصم منير يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.
عقب تعيينه في منصبه في نوفمبر الماضي، أكد اللواء عاصم منير خلال لقائه السفير الإيراني لدى باكستان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى تاريخ العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.
وأعلن قائد الجيش الباكستاني دعم بلاده لمواقف إيران
في المحافل الإقليمية والعالمية، وخاصةً في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، كما أعرب عن رفض باكستان لفرض العقوبات على إيران.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قام اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بزيارة رسمية إلى باكستان حيث أجرى مشاورات هامة مع المسؤولين العسكريين الباكستانيين، بما في ذلك قائد القوات البحرية، لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
وكان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، قد أجرى زيارة رسمية إلى إسلام آباد في يونيو/ حزيران 2023 لمدة 3 أيام، حيث التقى بقادة القوات البحرية والجوية الباكستانية.