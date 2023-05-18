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https://sputnikarabic.ae/20230518/إيران-قلق-أمريكا-تجاه-الاتفاقيات-الأخيرة-مع-روسيا-وباكستان-مرفوض-وغير-مبرر-1077189138.html
إيران: قلق أمريكا تجاه الاتفاقيات الأخيرة مع روسيا وباكستان "مرفوض وغير مبرر"
إيران: قلق أمريكا تجاه الاتفاقيات الأخيرة مع روسيا وباكستان "مرفوض وغير مبرر"
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، "قلق أمريكا حيال اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان، غير مبرر ومرفوض". 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T15:45+0000
2023-05-18T15:45+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان تأتي في سياق استراتيجية إيران الموجهة نحو الجوار"، معتبرا قلق أمريكا حيال ذلك بأنه غير مبرر ومرفوض.وأضاف كنعاني، أن "توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" برعاية الرئيسين الإيراني والروسي وافتتاح مشاريع حدودية مشتركة بحضور الرئيس الإيراني ورئيس وزراء باكستان، يأتيان في سياق استراتيجية إيران القائمة على التعاون مع الجوار من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك".ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.وتابع: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".بدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230517/نوفاك-روسيا-ستخصص-13-مليار-يورو-لإنشاء-مشروع-السكك-الحديدية--رشت---أستارا-1077147480.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, فلاديمير بوتين, إبراهيم رئيسي, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, فلاديمير بوتين, إبراهيم رئيسي, العالم

إيران: قلق أمريكا تجاه الاتفاقيات الأخيرة مع روسيا وباكستان "مرفوض وغير مبرر"

15:45 GMT 18.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، "قلق أمريكا حيال اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان، غير مبرر ومرفوض".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان تأتي في سياق استراتيجية إيران الموجهة نحو الجوار"، معتبرا قلق أمريكا حيال ذلك بأنه غير مبرر ومرفوض.
وأضاف كنعاني، أن "توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" برعاية الرئيسين الإيراني والروسي وافتتاح مشاريع حدودية مشتركة بحضور الرئيس الإيراني ورئيس وزراء باكستان، يأتيان في سياق استراتيجية إيران القائمة على التعاون مع الجوار من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك".
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية "رشت - أستارا"، وذلك عبر تقنية الفيديو.
وقال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد "رشت - أستارا"، وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، سيسمح بتنويع التدفقات العالمية وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية.
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أمس, 16:51 GMT
وتابع: "أؤكد أن شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب سيساعد على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير، وسيكون للنقل على طول الممر الجديد مزايا تنافسية كبيرة، بما في ذلك إن تسليم البضائع من سانت بطرسبورغ، على سبيل المثال إلى مومباي سيستغرق حوالي 10 أيام".
بدوره قال الرئيس الإيراني إن "اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت - أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا".
وأضاف أنه "على إيران وروسيا استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة"، لافتًا إلى أن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين إيران وروسيا".
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