https://sputnikarabic.ae/20230623/مصدر-روسي-اختبار-مفاعلات-بوسيدون-النووية-والتأكد-من-جاهزيتها-للتشغيل-1078406462.html

روسيا: اختبار مفاعلات "بوسيدون" النووية والتأكد من جاهزيتها للتشغيل

روسيا: اختبار مفاعلات "بوسيدون" النووية والتأكد من جاهزيتها للتشغيل

أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء اختبارات على مفاعلات مسيرات "بوسيدون" النووية، وتم التأكد من أنها آمنة وجاهزة... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T00:43+0000

2023-06-23T00:43+0000

2023-06-23T01:18+0000

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وصرح المتحدث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المعرض البحري العسكري الدولي في كرونشتات قائلاً: "تم استكمال اختبارات محطات مفاعل بوسيدون وتأكيد قدرتها على العمل وسلامتها. إنها جاهزة للتشغيل وفقًا للمتطلبات المطلوبة".في السياق، أعلن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للقوات البحرية الروسية، أمس الخميس، أن غواصة "بيلغورود" النووية، التي تحمل الطوربيدات النووية المائية المسيرة من طراز "بوسيدون"، ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي.وتشمل حاملات "بوسيدون" المسيرة الغواصة النووية التجريبية "بيلغورود"، التي تم إطلاقها في البحر من مصنع "سيفماش"، وكذلك الغواصة النووية "خاباروفسك" التي يجري تجهيزها حاليًا في ورش هذا المصنع.وافتتح المعرض البحري العسكري الدولي الحادي عشر في كرنشتات يوم 21 حزيران/ يونيو ويستمر عمله حتى 25 حزيران/ يونيو، وتعرض نحو 250 شركة روسية وأجنبية منتجاتها في صناعة بناء السفن والملاحة والاتصالات.ولم يكشف منظمو المعرض عن القائمة الكاملة للدول المشاركة. ولكن تقليديا، يشارك فيه شركات بناء القوارب والسفن، ومصنعو أنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن لأول مرة عن تطوير مسيرات "بوسيدون"، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية عام 2018، حيث بين أنه يمكن تجهيز هذه الطائرات بدون طيار بأسلحة تقليدية ونووية، مما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.

https://sputnikarabic.ae/20230622/غواصة-بيلغورود-النووية-الحاملة-لمسيرات-بوسيدون-المائية-تلتحق-بالبحرية-الروسية-في-2023-1078364165.html

https://sputnikarabic.ae/20190220/بوتين-غواصة-بوسيدون-1039190349.html

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بوسيدون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم