https://sputnikarabic.ae/20230623/مصدر-روسي-لـسبوتنيك-أولى-الاختبارات-البحرية-لمسيرة-بوسيدون-النووية-مقررة-هذا-الصيف--1078406609.html

مصدر روسي لـ"سبوتنيك": أولى الاختبارات البحرية لمسيرة "بوسيدون" النووية مقررة هذا الصيف

مصدر روسي لـ"سبوتنيك": أولى الاختبارات البحرية لمسيرة "بوسيدون" النووية مقررة هذا الصيف

أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الجمعة، أن الاختبارات الأولى لمسيرات "بوسيدون" النووية تحت الماء ستجرى هذا الصيف من خلال الغواصة النووية... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T01:14+0000

2023-06-23T01:14+0000

2023-06-23T01:17+0000

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وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" خلال المعرض البحري العسكري الدولي في كرونشتات قائلاً: "من المقرر أن تجرى اختبارات بوسيدون نفسها هذا الصيف".وأشار المصدر إلى أن هذه التجارب ستركز في البداية على اختبار أداء الطاقة النووية في مسيرات "بوسيدون".وفي السياق، أعلن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للقوات البحرية الروسية، أمس الخميس، أن غواصة "بيلغورود" النووية، التي تحمل الطوربيدات النووية المائية المسيرة من طراز "بوسيدون"، ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي.وتشمل حاملات "بوسيدون" المسيرة الغواصة النووية التجريبية "بيلغورود"، التي تم إطلاقها في البحر من مصنع "سيفماش"، وكذلك الغواصة النووية "خاباروفسك" التي يجري تجهيزها حاليًا في ورش هذا المصنع.وافتتح المعرض البحري العسكري الدولي الحادي عشر في كرنشتات يوم 21 حزيران/ يونيو ويستمر عمله حتى 25 حزيران/ يونيو، وتعرض نحو 250 شركة روسية وأجنبية منتجاتها في صناعة بناء السفن والملاحة والاتصالات.ولم يكشف منظمو المعرض عن القائمة الكاملة للدول المشاركة. ولكن تقليديا، يشارك فيه شركات بناء القوارب والسفن، ومصنعو أنظمة التحكم القتالية، والملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن لأول مرة عن تطوير مسيرات "بوسيدون"، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية عام 2018، حيث بين أنه يمكن تجهيز هذه الطائرات بدون طيار بأسلحة تقليدية ونووية، مما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.

https://sputnikarabic.ae/20230623/مصدر-روسي-اختبار-مفاعلات-بوسيدون-النووية-والتأكد-من-جاهزيتها-للتشغيل-1078406462.html

https://sputnikarabic.ae/20190220/بوتين-غواصة-بوسيدون-1039190349.html

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بوسيدون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن