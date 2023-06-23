https://sputnikarabic.ae/20230623/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-تشن-القوات-الأوكرانية-هجوما-في-زابوروجيه-منذ-ما-يقرب-شهر-1078435156.html

مندوب روسيا في مجلس الأمن يتحدث عن "مفرمة اللحم في زابوروجيه" للقوات الأوكرانية

مندوب روسيا في مجلس الأمن يتحدث عن "مفرمة اللحم في زابوروجيه" للقوات الأوكرانية

أخبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، زملائه الغربيين في مجلس الأمن بما تسميه أوكرانيا هجومًا مضادًا ضد المواقف الروسية. 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T17:36+0000

2023-06-23T17:36+0000

2023-06-23T17:52+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بدافع من الرعاة الغربيين، الذين تحتاج أوكرانيا إلى تقديم تقرير عن فعالية جهودها لاستخدام الأسلحة والذخيرة التي تم توفيرها، تشن القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا انتحاريًا ضد المواقع الروسية منذ ما يقرب من شهر الآن".وأشار إلى أن الهجوم بدأ يكلف القوات المسلحة الأوكرانية عشرات الآلاف من المركبات، وعدة مئات من الآليات المدرّعة، والذي لا يطلق عليه (الهجوم المضاد) في أوساط المجتمع الأوكراني سوى "مفرمة اللحم" في زابوروجيه".وأعرب نيبينزيا عن أمل روسيا بعدم سماح الغرب للأوكرانيين بالإقدام على صنع كارثة في محطة زابوروجيه النووية.وقال: "تقلقنا للغاية تصريحات قادة نظام كييف المتزايدة والمتسمة بجنون العظمة بشأن المزاعم حول أن روسيا قد لغمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية وأنها تستعد لتفجيرها. بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام رافائيل غروسي الذي زار المحطة أخيرا، وأمكنها التأكد من سخافتها (التصريحات)، على الرغم من كل العقبات التي وضعتها أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230623/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-الغرب-لن-يسمح-لكييف-بإجراء-أي-مفاوضات-حتى-نفاد-الأوكرانيين-1078433940.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا