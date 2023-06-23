https://sputnikarabic.ae/20230623/هنیة-الاتفاق-بین-إیران-والسعودیة-له-انعكاسات-إیجابیة-على-الشرق-الأوسط-1078418657.html

هنیة: الاتفاق بین إیران والسعودیة له انعكاسات إیجابیة على الشرق الأوسط

هنیة: الاتفاق بین إیران والسعودیة له انعكاسات إیجابیة على الشرق الأوسط

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أمس الخميس، إن "الاتفاق بين إيران والسعودية له انعكاسات ايجابية على المنطقة وضد اتجاهات الكيان الاسرائيلي". 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T10:55+0000

2023-06-23T10:55+0000

2023-06-23T10:55+0000

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وأجرت قناة "العالم"، مساء أمس الخميس، لقاء مع هنية، على هامش زيارته إلى إيران، أكد خلالها أن الاتفاق بين السعودية وإيران باعتبارهما دولتين مسلمتين كبيرتين له انعكاسات إيجابية على منطقة الشرق الأوسط ككل.وشدد إسماعيل هنية على أن لهذا الاتفاق التاريخي تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية و"ضد سياسة واتجاهات الكيان الاسرائيلي"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "الوضع الإقليمي كان في السنوات العشر الماضية وضعا ذهبيا للاحتلال الإسرائيلي، وهناك فرصة مواتية لإعادة ترتيب المنطقة".وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن "أي عدوان أو اغتيال أو أي تفرد واستباحة للأسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن يمر مرور الكرام، وأن المقاومة الفلسطينية لديها الاستعداد والجهوزية للرد على الاحتلال الصاع بصاعين".ولفت هنية إلى أن "الضفة الغربية حاضرة دائما وفي قلب المشهد، ومستوى التنسيق بين كتائب القسام وسرايا القدس في مناطق التواجد المشترك جيد ويتطور، والمصالحة الفلسطينية أكثر ضرورة وإلحاحًا في ظل المخاطر التي تحدق بالمقدسات والأرض الفلسطينية".يذكر أن تصريحات إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، جاءت خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية، طهران.ويشار إلى أن السفارة الإيرانية في السعودية قد فتحت أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيسي-يشير-إلى-انزعاج-إسرائيل-من-تطوير-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-1078223752.html

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