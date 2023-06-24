تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:58 GMT 24.06.2023
05:23 GMT 24.06.2023
05:23 GMT 24.06.2023
05:23 GMT 24.06.2023
05:22 GMT 24.06.2023
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
05:22 GMT 24.06.2023
حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، يوم الجمعة، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.
05:22 GMT 24.06.2023
دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتوقف عن التمرد.