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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078442227.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 24.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:58 GMT 24.06.2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
الكرملين: الرئيس الروسي سيلقي خطابا في أقرب وقت
05:52 GMT
05:23 GMT 24.06.2023
مبنى إدارة مقاطعة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
04:50 GMT
05:23 GMT 24.06.2023
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية
03:01 GMT
05:23 GMT 24.06.2023
رجال الشرطة والمرور يهنئون النساء عشية يوم المرأة العالمي في كراسنودار الروسية، 5 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية
01:44 GMT
05:22 GMT 24.06.2023
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
05:22 GMT 24.06.2023
نائب رئيس هيئة الأركان الروسية يحذر "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية
حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، يوم الجمعة، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.
05:22 GMT 24.06.2023
قائد العملية العسكرية الخاصة لقيادة ومقاتلي "فاغنر": عليكم إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا
دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتوقف عن التمرد.
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