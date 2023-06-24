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الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عما وصفته بـ "إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T18:28+0000
2023-06-24T18:28+0000
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وتابعت، في بيان صحفي، اليوم السبت: "نتنياهو يتحمل المسؤولية أيضا عن تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو المتطرفة تتبنى سياسة التصعيد والانتهاكات والجرائم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انعكاسا لحملات التحريض على القتل من قبل العنصريين من أمثال بن غفير".ولفتت إلى أن "الائتلاف الحاكم في إسرائيل ينسف أي جهود دولة أو إقليمية لحل الصراع، ويدفع نحو فرض منطق الاحتلال العسكري".وقال الخارجية الفلسطينية إن المجتمع الدولي يستخدم سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مشيرة إلى أنه "يجب فرض عقوبات رادعة ضد دولة الاحتلال حتى تنفذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية".وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بتشجيع من وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ودعا بن غفير، أمس الجمعة، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الجيش-الإسرائيلي-عن-إحراق-مستوطنين-منازل-في-بلدة-فلسطينية-أعمال-إرهابية-نفذها-مجرمون-1078458914.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"

18:28 GMT 24.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال اقتحام المستوطنين اليهود والجيش الاسرائيلي قبر يوسف بنابلس
عشرات الإصابات خلال اقتحام المستوطنين اليهود والجيش الاسرائيلي قبر يوسف بنابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عما وصفته بـ "إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين.
وتابعت، في بيان صحفي، اليوم السبت: "نتنياهو يتحمل المسؤولية أيضا عن تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
الجيش الإسرائيلي عن إحراق مستوطنين منازل في بلدة فلسطينية: أعمال إرهابية نفذها مجرمون
17:53 GMT
وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو المتطرفة تتبنى سياسة التصعيد والانتهاكات والجرائم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انعكاسا لحملات التحريض على القتل من قبل العنصريين من أمثال بن غفير".
ولفتت إلى أن "الائتلاف الحاكم في إسرائيل ينسف أي جهود دولة أو إقليمية لحل الصراع، ويدفع نحو فرض منطق الاحتلال العسكري".
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
بن غفير يعلن عن قرار جديد بشأن احتجاجات الدروز في الجولان المحتل
22 يونيو, 17:46 GMT
وقال الخارجية الفلسطينية إن المجتمع الدولي يستخدم سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مشيرة إلى أنه "يجب فرض عقوبات رادعة ضد دولة الاحتلال حتى تنفذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية".
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بتشجيع من وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ودعا بن غفير، أمس الجمعة، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
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