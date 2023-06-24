https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الفلسطينية-نتنياهو-يتحمل-مسؤولية-إرهاب-المستوطنين-1078459923.html
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عما وصفته بـ "إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T18:28+0000
2023-06-24T18:28+0000
2023-06-24T18:28+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072423823_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4202ce82be8b27c5aedb0e497f9c5f6.jpg
وتابعت، في بيان صحفي، اليوم السبت: "نتنياهو يتحمل المسؤولية أيضا عن تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو المتطرفة تتبنى سياسة التصعيد والانتهاكات والجرائم"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انعكاسا لحملات التحريض على القتل من قبل العنصريين من أمثال بن غفير".ولفتت إلى أن "الائتلاف الحاكم في إسرائيل ينسف أي جهود دولة أو إقليمية لحل الصراع، ويدفع نحو فرض منطق الاحتلال العسكري".وقال الخارجية الفلسطينية إن المجتمع الدولي يستخدم سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مشيرة إلى أنه "يجب فرض عقوبات رادعة ضد دولة الاحتلال حتى تنفذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية".وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بتشجيع من وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ودعا بن غفير، أمس الجمعة، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الجيش-الإسرائيلي-عن-إحراق-مستوطنين-منازل-في-بلدة-فلسطينية-أعمال-إرهابية-نفذها-مجرمون-1078458914.html
https://sputnikarabic.ae/20230622/بن-غفير-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-احتجاجات-الدروز-في-الجولان-المحتل-1078401291.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072423823_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3a46177659ba1965861935a6fa686bb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتحمل مسؤولية "إرهاب المستوطنين"
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عما وصفته بـ "إرهاب المستوطنين" ضد الفلسطينيين.
وتابعت، في بيان صحفي، اليوم السبت: "نتنياهو يتحمل المسؤولية أيضا عن تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو المتطرفة تتبنى سياسة التصعيد والانتهاكات والجرائم
"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل انعكاسا لحملات التحريض على القتل من قبل العنصريين من أمثال بن غفير".
ولفتت إلى أن "الائتلاف الحاكم في إسرائيل
ينسف أي جهود دولة أو إقليمية لحل الصراع، ويدفع نحو فرض منطق الاحتلال العسكري".
وقال الخارجية الفلسطينية إن المجتمع الدولي يستخدم سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مشيرة إلى أنه "يجب فرض عقوبات رادعة ضد دولة الاحتلال حتى تنفذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية".
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين
على الفلسطينيين بالضفة، بتشجيع من وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ودعا بن غفير، أمس الجمعة، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.