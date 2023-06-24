https://sputnikarabic.ae/20230624/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078464141.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T22:45+0000

2023-06-24T22:45+0000

2023-06-24T22:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

قصف

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تيليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو21 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 5 قذائف صاروخية من عيار 152 ملم".وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.وتعرضت مناطق خمس مدن في الجمهورية للقصف وهي: غورلوفا، دونيتسك، ماكيفكا، شيروكايابالكا وبانتيليمونوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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