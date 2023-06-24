https://sputnikarabic.ae/20230624/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078464141.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T22:45+0000
2023-06-24T22:45+0000
2023-06-24T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تيليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو21 قذيفة من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 5 قذائف صاروخية من عيار 152 ملم".وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.وتعرضت مناطق خمس مدن في الجمهورية للقصف وهي: غورلوفا، دونيتسك، ماكيفكا، شيروكايابالكا وبانتيليمونوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تيليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك أطلق العدو21 قذيفة
من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 5 قذائف صاروخية من عيار 152 ملم".
وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتعرضت مناطق خمس مدن في الجمهورية للقصف وهي: غورلوفا، دونيتسك، ماكيفكا، شيروكايابالكا وبانتيليمونوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.