https://sputnikarabic.ae/20230624/المغرب-يأجل-قمة-للدول-الموقعة-على-اتفاقيات-أبراهام-ردا-على-تصاعد-العنف-في-الضفة-الغربية-1078441485.html

المغرب يأجل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية

المغرب يأجل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية

أعلن المغرب، يوم الجمعة، تأجيل قمة للدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام كان من المقرر أن يستضيفها المغرب هذا الصيف، ردًا على تصاعد العنف في الضفة الغربية... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T02:55+0000

2023-06-24T02:55+0000

2023-06-24T02:55+0000

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وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب مستعد لاستضافة النسخة الثانية من "منتدى النقب" خلال الدخول المقبل، ويأمل في أن يكون السياق السياسي مواتيا، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.يشار إلى أنه تم تأجيل الاجتماع السنوي، الذي يدخل عامه الثاني فقط، بالفعل هذا الربيع بعد تصاعد سابق للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.وجمع الاجتماع العام الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي وأعلى دبلوماسيي البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.وواجهت الصفقة انتقادات داخلية حيث تحظى القضية الفلسطينية بشعبية واسعة في البلد الشمال إفريقي.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي