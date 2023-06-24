https://sputnikarabic.ae/20230624/علماء-ينجحون-في-استخراج-أنسولين-من-الخس-يمكن-تناوله-عن-طريق-الفم-1078443759.html

علماء ينجحون في استخراج أنسولين من الخس يمكن تناوله عن طريق الفم

علماء ينجحون في استخراج أنسولين من الخس يمكن تناوله عن طريق الفم

نجح علماء بالولايات المتحدة في توظيف الخلايا النباتية وتكنولوجيا السليلوز لابتكار أنسولين نباتي يمكن تناوله عن طريق الفم، إذ سيساعد الابتكار الجديد مرضى السكري... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T06:34+0000

2023-06-24T06:34+0000

2023-06-24T06:37+0000

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جاء ذلك في بحث نشره موقع "نيو أطلس" نقلًا عن دورية "بيوماتريالز".أنسولين من الخسابتكر باحثون بقيادة هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، أنسولين نباتيًا واعدًا يحتوي على الببتيدات الثلاثة التي توجد بشكل طبيعي في الأنسولين، والتي يمكن أيضًا تناولها عن طريق الفم.لا تقل أهمية جدران الخلايا النباتية عن أهمية المادة الجينية في الداخل، علاوة على أنها مفتاح فعالية الدواء. تحمي قوة المادة الجينية الأنسولين من أحماض وأنزيمات الجهاز الهضمي العلوي، حتى يصل الدواء إلى الميكروبات في الأمعاء، والتي تعمل بدورها على إطلاق الأنسولين، الذي ينتقل بعدئذ عبر محور الأمعاء والكبد للوصول إلى وجهته.تنظيم السكر في 15 دقيقةفي التجربة التي أجريت على فئران المختبر، كان الأنسولين النباتي قادرًا على تنظيم نسبة السكر في الدم في غضون 15 دقيقة، مقارنة بالأنسولين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي. تعرضت الفئران التي عولجت بحقن الأنسولين التقليدية لانهيار مستويات الغلوكوز في الدم مما أدى إلى نقص السكر في الدم.لا يؤدي إلى غيبوبةقال الدكتور دانييل إن خطر نقص السكر في الدم هو أحد أكبر عيوب نظام التوصيل الحالي ويمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. في حين أن الأنسولين، الذي يتم تناوله عن طريق الفم، يحتوي على جميع البروتينات الثلاثة ويتم توصيله مباشرة إلى الكبد. يعمل بشكل مطابق تمامًا مثل الأنسولين الطبيعي، مما يقلل من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم.مضخة الأنسولين باهظة الثمنإن الأدوية الحالية مثل الحقن عن طريق قلم الأنسولين معرضة لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم، في حين أن توصيل الدواء الدقيق الذي توفره مضخة الأنسولين يتطلب أجهزة باهظة الثمن ولها عمر افتراضي يتراوح من 3 إلى 4 سنوات.تجفيف الخس وتجميدهتوصلت الدراسة الحالية إلى أنه على الرغم من تغير جزء من جينوم النبات، فإنه لم تظهر أي آثار ضارة في النبات أو الحيوانات في التجربة. ومع ثبوت سلامة الجينات، سيمكن تجميد الخس وتجفيفه وتجهيزه للتوصيل عن طريق الفم.تجربة على الفئران والكلاب ثم البشرفي حين أن النتائج في دراسة فئران المختبر واعدة للغاية، لا يزال هناك بعض الوقت قبل أن تفيد هذه الطريقة العديد من ملايين المرضى بداء السكري. لكن الباحثين واثقون من الانتقال إلى تجربة أكبر، أولا مع الكلاب المصابة بداء السكري، ثم البشر.عقار ممتاز بتكلفة أقلقال الدكتور دانييل إن "نظام التوصيل للأنسولين النباتي عن طريق الفم، سيؤدي إلى تغيير النموذج بأكمله، وليس فقط للأنسولين"، مشيرًا إلى أنه نشأ في دولة نامية ورأى بنفسه أناسًا يموتون لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية أو اللقاحات. لذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف والوصول العالمي إلى الرعاية الصحية هما أساس عمله، لا سيما أن النهج الجديد سيجعل من الممكن توفير الأنسولين بتكلفة زهيدة مع تحسينه بشكل كبير.

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