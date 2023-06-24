https://sputnikarabic.ae/20230624/محمد-بن-زايد-يهنئ-تميم-بن-حمد-بمناسبة-الذكرى-العاشرة-لتوليه-مقاليد-الحكم-في-قطر-1078462201.html
محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر
محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر
بعث محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى الـ 10 لتوليه مقاليد الحكم في قطر. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T20:32+0000
2023-06-24T20:32+0000
2023-06-24T20:32+0000
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس، قد بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب تميم بن حمد.ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تولى مقاليد الحكم في قطر، في 25 يونيو/ حزيران 2013، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم "الأمير الوالد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
محمد بن زايد يهنئ تميم بن حمد بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر
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بعث محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى الـ 10 لتوليه مقاليد الحكم في قطر.