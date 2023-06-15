https://sputnikarabic.ae/20230615/أمير-قطر-يعلن-من-بغداد-نعتزم-استثمار-5-ملايين-دولار-في-عدد-من-القطاعات-في-العراق-1078157910.html

أمير قطر يعلن من بغداد: نعتزم استثمار 5 ملايين دولار في عدد من القطاعات في العراق

أمير قطر يعلن من بغداد: نعتزم استثمار 5 ملايين دولار في عدد من القطاعات في العراق

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، عن عزم بلاده استثمار 5 مليارات دولار أمريكي، في عدد من القطاعات داخل العراق، خلال السنوات المقبلة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T18:37+0000

2023-06-15T18:37+0000

2023-06-15T18:37+0000

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم العربي

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جاء ذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى العراق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".وأكد أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مواصلة بلاده دعم العراق وشعبه، مشددا أن زيارته إلى بغداد تعكس عمق العلاقات الأخوية والوطيدة بين البلدين، ورغبتها في تعزيزها في مختلف المجالات.وقال أمير قطر إنه يدعو الشعب العراقي لحضور بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي ستنظم في قطر، في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني حتي 10 فبراير/ شباط عام 2024.من ناحيته، أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في المؤتمر الصحفي، إلى أنولفت إلى أنه ناقش مع قطر في مباحثاته معه، التعاون الأمني والمعلوماتي، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وأضاف السوداني أن زيارة أمير قطر "تحمل دلالات مهمة، وتعبر عن عمق العلاقة بين البلدين".وشهد أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي بلديهما، واتفاقية النقل البحري بين حكومتي قطر والعراق، وكذلك التوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين البلدين، فضلا عن مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومتي قطر والعراق.كما تم التوقيع على هامش الزيارة، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من قبل ممثلي القطاع الخاص بين الجانبين، في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة.ويعد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول قائد عربي يزور العراق، في حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة بغداد يوم غد الخميس. وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة".

https://sputnikarabic.ae/20230615/أمير-قطر-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-تشهد-توقيع-3-اتفاقيات-صور-1078151180.html

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