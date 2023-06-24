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https://sputnikarabic.ae/20230624/مصر-تحسم-الجدل-بشأن-إلغاء-العلاج-على-نفقة-الدولة-خلال-الفترة-المقبلة-1078448693.html
مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة
مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة
انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل في مصر، أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T10:23+0000
2023-06-24T10:23+0000
مصر
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وذكرت الحكومة المصرية في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بشأن ذلك، والتي نفت تلك الأنباء.وشددت الوزارة، على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان.وأشارت الصحة المصرية إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني حتى 1 مايو/أيار.بدورها، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزارة-الصحة-المصرية-تضيف-فحوصا-طبية-جديدة-إلزامية-للمقبلين-على-الزواج-1073539502.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, الأخبار, العالم العربي

مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة

10:23 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIأطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر
أطباء وممرضين في مستشفى شرم الشيخ - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل في مصر، أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بشأن ذلك، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، عدم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، فضلا عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس.

وشددت الوزارة، على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان.
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
وزارة الصحة المصرية تضيف فحوصا طبية جديدة إلزامية للمقبلين على الزواج
15 فبراير, 06:45 GMT
وأشارت الصحة المصرية إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني حتى 1 مايو/أيار.
بدورها، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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