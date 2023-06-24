https://sputnikarabic.ae/20230624/وكيل-وزارة-الحج-للتحول-الرقمي-يكشف-لـ-سبوتنيك-دور-البطاقات-الذكية-في-خدمة-الحجاج-1078456448.html
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
وزعت السلطات السعودية بطاقات ذكية على الحجاج هذا العام، لتساعدهم في الحصول على العديد من الخدمات، وتساعد المنظمين والعاملين في المنظومة لتقديم الخدمات للحاج... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T15:19+0000
2023-06-24T15:19+0000
2023-06-24T15:19+0000
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جاء ذلك في تصريحات قالها عبد العزيز بن سليمان المتحمي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي، لـ"سبوتنيك".وأضاف المتحمي أن المملكة تسعى من خلال تطبيق مشروع البطاقات الذكية هذا العام إلى الوصول لكل ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات بشكل مباشر، عبر البطاقة سواء الرقمية أو المطبوعة.وأكد أن الخدمات التي تقدمها البطاقة لا تقتصر على الحاج فقط، بل تشمل كذلك الشركات المنظمة التي تقدم الخدمات، والعاملين في منظومة الحج، كاشفًا أن البطاقة تشكل كل الحجاج والعاملين في المنظومة، والتي تعزز كذلك استخدام تطبيق نسك الرقمي لتقديم خدمات أشمل.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مسؤولون-سعوديون-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-آخر-الاستعدادات-لموسم-الحج-فيديو-1078316316.html
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منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
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وزعت السلطات السعودية بطاقات ذكية على الحجاج هذا العام، لتساعدهم في الحصول على العديد من الخدمات، وتساعد المنظمين والعاملين في المنظومة لتقديم الخدمات للحاج بشكل مباشر.
جاء ذلك في تصريحات قالها عبد العزيز بن سليمان المتحمي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي، لـ"سبوتنيك".
وأضاف المتحمي أن المملكة تسعى من خلال تطبيق مشروع البطاقات الذكية هذا العام إلى الوصول لكل ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات بشكل مباشر
، عبر البطاقة سواء الرقمية أو المطبوعة.
وأوضح أن هذه البطاقات تسهل الوصول والتعرف على الحجاج وبياناتهم الصحية وتقديم كل الدعم اللازم لهم، كما توفر خريطة للحجاج التي يمكن من خلالها معرفة الأماكن الخدمية التي تخص الموسم، وكذلك موقع السكن في مكة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.
وأكد أن الخدمات التي تقدمها البطاقة لا تقتصر على الحاج فقط، بل تشمل كذلك الشركات المنظمة التي تقدم الخدمات، والعاملين في منظومة الحج، كاشفًا أن البطاقة تشكل كل الحجاج والعاملين في المنظومة، والتي تعزز كذلك استخدام تطبيق نسك الرقمي لتقديم خدمات أشمل.