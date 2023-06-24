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الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
https://sputnikarabic.ae/20230624/-الطوارئ-الروسية-تنفي-تقارير-عن-فرض-حظر-تجول-في-منطقة-روستوف-1078440833.html
الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف الروسي. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T01:05+0000
2023-06-24T01:24+0000
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وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.
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وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف

01:05 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 01:24 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
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نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف الروسي.
وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.
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وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".
وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.
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