https://sputnikarabic.ae/20230624/-الطوارئ-الروسية-تنفي-تقارير-عن-فرض-حظر-تجول-في-منطقة-روستوف-1078440833.html
الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف الروسي. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T01:05+0000
2023-06-24T01:05+0000
2023-06-24T01:24+0000
وزارة الطوارئ الروسية
روسيا
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وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف
01:05 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 01:24 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
نفت وزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم السبت، التقارير عن فرض حظر تجول في إقليم روستوف الروسي.
وقالت الصفحة الرسمية لمدير الطوارئ في المنطقة أن المعلومات الموزعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة حول فرض حظر التجول في إقليم روستوف لا تتوافق مع الواقع.
وأكدت الوزارة أن "رسالة مزورة تنتشر في تطبيق تلغرام باسم إدارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف حول فرض حظر التجوّل في المنطقة. وهذه الرسالة مزيّفة ولا تتعلق بالإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم روستوف".
وأوضحت الوزارة أن أي معلومات مشابهة تهدف إلى زرع الذعر بين السكان المدنيين هي مزورة، وأنه يجب الاعتماد على المعلومات المنشورة في المصادر الرسمية للوزارة.