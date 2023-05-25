https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-25T22:57+0000

2023-05-25T22:57+0000

2023-05-25T22:57+0000

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روستوف- سبوتنيك. وقال غولوبيف عبر قناته في "تيليغرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا، قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.وفي وقت سابق، أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم أمس الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة"، وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاءرالماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.

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