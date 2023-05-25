عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-روستوف-1077436712.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة. 25.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-25T22:57+0000
2023-05-25T22:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
روستوف- سبوتنيك. وقال غولوبيف عبر قناته في "تيليغرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا، قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.وفي وقت سابق، أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم أمس الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة"، وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاءرالماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230525/البنتاغون-طلبنا-من-أوكرانيا-عدم-استخدام-أسلحتنا-على-الأراضي-الروسية-1077433088.html
https://sputnikarabic.ae/20230525/رئيس-الأركان-الأمريكي-لا-يوجد-سلاح-سحري-يمكن-أن-تستخدمه-أوكرانيا-للتغلب-على-روسيا-1077432844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في مقاطعة روستوف

22:57 GMT 25.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
تابعنا عبرTelegram
أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة.
روستوف- سبوتنيك. وقال غولوبيف عبر قناته في "تيليغرام"، "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا، قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، وحث حاكم المقاطعة، السكان إلى الالتزام بالهدوء.
وفي وقت سابق، أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، يوم أمس الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
البنتاغون: طلبنا من أوكرانيا عدم استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية
18:53 GMT
وقال: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة دون طيار عند اقترابها من المدينة"، وأوضح أن الجهات المختصة تقوم بمعاينة المكان.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بمسيرات على مقاطعة بيلغورود منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ألقت طائرة دون طيار عبوة ناسفة على الطريق في بيلغورود، مما أدى إلى تلف سيارة.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا للتغلب على روسيا
18:10 GMT
ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في المقاطعة، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاءرالماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا، و4 مركبات مصفحة، و5 شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.
وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артёмовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала