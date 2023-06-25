https://sputnikarabic.ae/20230625/إعفاءات-وتعيينات-جديدة-الملك-سلمان-يصدر-عددا-من-الأوامر-الملكية-1078477742.html

"إعفاءات وتعيينات جديدة"... الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

"إعفاءات وتعيينات جديدة"... الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T13:33+0000

2023-06-25T13:33+0000

2023-06-25T13:33+0000

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه وفقا للأمر الملكي، فقد تم "إعفاء الأمير سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه"، فيما تم "تعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن، نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير".وأضافت الوكالة أنه تم تعيين هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وخالد بن محمد بن عبدالعزيز، مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، ونزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.وحسب الأوامر الملكية أيضا، "يعين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني، محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة، والمهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك، مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة".وكان الملك سلمان قد أصدر، في أبريل/ نيسان الماضي، "أمرا ملكيا بترقية 40 قاضيا في ديوان المظالم".وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قال إن "الأمر الملكي تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة إلى قاضي استئناف، وترقية تسعة قضاة إلى رئيس محكمة / ب".كما أصدر الملك سلمان، في مارس/ آذار الماضي، 7 أوامر ملكية، في مقدمتها تعيين وزير للإعلام ونائب للاستخبارات العامة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن العاهل السعودي قرر تعيين إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، وسلمان الدوسري وزيرا للإعلام، وحمود المريخي مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

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