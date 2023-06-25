https://sputnikarabic.ae/20230625/المغرب-تنجح-في-إحباط-366-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-إلى-أوروبا-خلال-5-سنوات-1078466212.html

المغرب تنجح في إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا خلال 5 سنوات

المغرب تنجح في إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا خلال 5 سنوات

أعلن المغرب عن نجاحه في إحباط ما يقرب من 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا، خلال الخمس سنوات الماصية.‏ 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T06:13+0000

2023-06-25T06:13+0000

2023-06-25T06:13+0000

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ولفتت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، إلى أنه تم إحباط 70 ألف و781 محاولة في العام الماضي 2022، و25 ألف و519 مع نهاية شهر مايو/ أيار 2023، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وبشأن عدد عمليات الإنقاذ التي نُفذت في عرض البحر خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أشارت إلى أنها بلغت نحو 90 ألف مهاجر، بينما بلغ العدد ما مجموعه 12 ألف و478 مهاجرا في عام 2022، مقابل 3150 عند نهاية شهر مايو الماضي.وشددت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها، أنها تمكنت من القبض على 290 شبكة إجرامية تمارس نشاط الاتجار في المهاجرين خلال عام 2022، والقبض على 117 شبكة حتى نهاية مايو 2023، ما يرفع العدد الإجمالي للشبكات الإجرامية التي تم القبض عليها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500.فيما أفادت بأن محاولات اقتحام سبتة ومليلية، التي أحبطتها السلطات المغربية، بلغت نحو 100 محاولة خلال السنوات الخمس الماضية، تورط فيها نحو 17 ألفا و500 شخص.وتابعت في هذا السياق، أنه في عام 2022 فقط، بلغ عدد محاولات اقتحام السياج الحديدي لسبتة ومليلية، 16 محاولة مقابل محاولة وحيدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام الحالي، وذلك بفضل تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب بيان "الداخلية المغربية".وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات المغربية، نجاح عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، إجهاض عملية للهجرة السرية، وتوقيف ثلاثة مواطنين سودانيين يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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