https://sputnikarabic.ae/20230625/بيونغ-يانغ-إذا-تسببت-الولايات-المتحدة-في-حرب-كورية-ثانية-ستكون-نهايتها-1078479616.html
بيونغ يانغ: إذا تسببت الولايات المتحدة في حرب كورية ثانية ستكون نهايتها
بيونغ يانغ: إذا تسببت الولايات المتحدة في حرب كورية ثانية ستكون نهايتها
قالت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة تثير التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال نشر الأصول الاستراتيجية... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T14:36+0000
2023-06-25T14:36+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن الصحيفة ما ذكرته في مقال تحت عنوان "طموح الولايات المتحدة غير المتغير لغزو كوريا"، أوضحت فيه أن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها تشبه ما حدث قبل اندلاع الحرب الكورية.وأشارت الصحيفة إلى أن روح الانتقام لدى الشعب الكوري الشمالي تضاعفت مع مرور الوقت، وأن حدوث "حرب كورية ثانية" سيؤدي إلى نهاية الولايات المتحدة نفسها.وتابعت الصحيفة إن "هذا نتيجة للاستراتيجية الأمريكيةال طويلة الأمد، التي تسعى إلى السيادة العالمية، وأن شعب كوريا الشمالية مليء بالحماس لمعارضة الولايات المتحدة والقوات العميلة، ورفع كرامته كأحفاد المنتصرين في الحرب ضد الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر".وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.وأوضح نائب الوزير الكوري الشمالي، أنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.وبحسب إيم تشون إيل، فإنه لا يشك في أن "الجيش الصامد وشعب روسيا سيتغلبان على أي صعوبات وتحديات"، ويحققان "نصرًا بطوليًا" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230625/كوريا-الشمالية-تصريحات-بلينكن-بشأن-دور-الصين-هراء-ونحذر-من-رد-ساحق-على-الاستفزاز-الأمريكي-1078465535.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
بيونغ يانغ: إذا تسببت الولايات المتحدة في حرب كورية ثانية ستكون نهايتها
14:36 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 14:37 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
قالت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة تثير التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال نشر الأصول الاستراتيجية النووية والقوات في المنطقة.
ونقلت وكالة
"يونهاب"، عن الصحيفة ما ذكرته في مقال تحت عنوان "طموح الولايات المتحدة غير المتغير لغزو كوريا"، أوضحت فيه أن التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها تشبه ما حدث قبل اندلاع الحرب الكورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن روح الانتقام لدى الشعب الكوري الشمالي تضاعفت مع مرور الوقت، وأن حدوث "حرب كورية ثانية" سيؤدي إلى نهاية الولايات المتحدة نفسها.
وتابعت الصحيفة إن "هذا نتيجة للاستراتيجية الأمريكيةال طويلة الأمد، التي تسعى إلى السيادة العالمية، وأن شعب كوريا الشمالية مليء بالحماس لمعارضة الولايات المتحدة والقوات العميلة، ورفع كرامته كأحفاد المنتصرين في الحرب ضد الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد "فاغنر".
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية
، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
وأوضح نائب الوزير الكوري الشمالي، أنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.
وبحسب إيم تشون إيل، فإنه لا يشك في أن "الجيش الصامد وشعب روسيا سيتغلبان على أي صعوبات وتحديات"، ويحققان "نصرًا بطوليًا" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.