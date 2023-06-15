https://sputnikarabic.ae/20230615/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-باتجاه-بحر-اليابان-1078141082.html

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه البحر الشرقي، اليوم الخميس. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T12:29+0000

2023-06-15T12:29+0000

2023-06-15T12:29+0000

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وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأنها رصدت عمليات الإطلاق بين الساعة 10:25 و10:37 صباحا بتوقيت غرينتش، من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية بعثت إلى الصحفيين: "بينما عززت قواتنا من المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية، فإن جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع أمريكا".وكانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، وذكرت هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن مصادر أن الصاروخ سقط في المياه الاقتصادية الخالصة اليابانية.وكانت كوريا الشمالية أعلنت، الأسبوع الماضي، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق، وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت، على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وانتقدت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بسبب إدانتها لتجارب بيونغ يانغ الصاروخية ومحاولتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري، واصفةً قرار المنظمة بأنه غير عادل وغير قانوني.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/حزيران، على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18"، في 13 أبريل/ نيسان الماضي.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230608/كوريا-الشمالية-تنتقد-المنظمة-البحرية-الدولية-على-إدانتها-لإطلاق-الصواريخ-1077890129.html

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