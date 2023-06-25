عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/زيلينسكي-يناقش-مع-بايدن-التعاون-الدفاعي-والأسلحة-البعيدة-المدى-1078486985.html
زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"
زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلالها الأعمال القتالية و"التعاون... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T20:43+0000
2023-06-25T20:43+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073763664_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_e3f86f2cf6eea1c9ce44321c1e4e9242.jpg
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، محادثة إيجابية وملهمة، ناقشنا مسار الأعمال العسكرية... كما ناقشنا زيادة توسيع التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".كما قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة مع الرئيس البولندي، أندريه دودا.وأوضح: "آخر محادثات اليوم مع شركائنا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، ناقشنا الوضع الأمني ​​في المنطقة، وتحدثنا عن الوضع في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230612/وكالات-تكشف-سبب-إعلان-زيلينسكي-بدء-هجوم-مضاد-1078028892.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073763664_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e2b745a11cd64da22326dda5734c3c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"

20:43 GMT 25.06.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلالها الأعمال القتالية و"التعاون الدفاعي".
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، محادثة إيجابية وملهمة، ناقشنا مسار الأعمال العسكرية... كما ناقشنا زيادة توسيع التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".

ووفقا له، فقد نسقا أيضا مواقفهما عشية قمة فيلنيوس لـ"الناتو"، المقرر عقدها في 11-12 يوليو/ تموز، وناقشا مواصلة العمل على تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية، والاستعدادات لـ "قمة السلام".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات تكشف سبب إعلان زيلينسكي بدء "هجوم مضاد"
12 يونيو, 13:35 GMT
كما قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة مع الرئيس البولندي، أندريه دودا.
وأوضح: "آخر محادثات اليوم مع شركائنا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، ناقشنا الوضع الأمني ​​في المنطقة، وتحدثنا عن الوضع في ساحة المعركة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع15:00 GMT - سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"12:33 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала