https://sputnikarabic.ae/20230625/زيلينسكي-يناقش-مع-بايدن-التعاون-الدفاعي-والأسلحة-البعيدة-المدى-1078486985.html
زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"
زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلالها الأعمال القتالية و"التعاون... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T20:43+0000
2023-06-25T20:43+0000
2023-06-25T20:43+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، محادثة إيجابية وملهمة، ناقشنا مسار الأعمال العسكرية... كما ناقشنا زيادة توسيع التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".كما قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة مع الرئيس البولندي، أندريه دودا.وأوضح: "آخر محادثات اليوم مع شركائنا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، ناقشنا الوضع الأمني في المنطقة، وتحدثنا عن الوضع في ساحة المعركة".
https://sputnikarabic.ae/20230612/وكالات-تكشف-سبب-إعلان-زيلينسكي-بدء-هجوم-مضاد-1078028892.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي يناقش مع بايدن التعاون الدفاعي و"الأسلحة البعيدة المدى"
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه أجرى "محادثة إيجابية وملهمة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلالها الأعمال القتالية و"التعاون الدفاعي".
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، محادثة إيجابية وملهمة، ناقشنا مسار الأعمال العسكرية... كما ناقشنا زيادة توسيع التعاون الدفاعي مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى".
ووفقا له، فقد نسقا أيضا مواقفهما عشية قمة فيلنيوس لـ"الناتو"، المقرر عقدها في 11-12 يوليو/ تموز، وناقشا مواصلة العمل على تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية، والاستعدادات لـ "قمة السلام".
كما قال زيلينسكي إنه أجرى محادثة مع الرئيس البولندي، أندريه دودا.
وأوضح: "آخر محادثات اليوم مع شركائنا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، ناقشنا الوضع الأمني في المنطقة، وتحدثنا عن الوضع في ساحة المعركة
".