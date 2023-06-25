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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-بالبلاد-1078487859.html
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T22:33+0000
2023-06-25T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
كييف
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, كييف, جمهورية القرم الروسية, روسيا
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, كييف, جمهورية القرم الروسية, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد

22:33 GMT 25.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أمس, 22:04 GMT
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
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