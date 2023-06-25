https://sputnikarabic.ae/20230625/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-بالبلاد-1078487859.html
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T22:33+0000
2023-06-25T22:33+0000
2023-06-25T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
كييف
جمهورية القرم الروسية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, كييف, جمهورية القرم الروسية, روسيا
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, كييف, جمهورية القرم الروسية, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد
تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت
في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.