https://sputnikarabic.ae/20230625/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-بالبلاد-1078487859.html

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق بالبلاد

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في عدة مناطق في أوكرانيا بوقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقًا لبيانات... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T22:33+0000

2023-06-25T22:33+0000

2023-06-25T22:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صفارات الإنذار

أخبار أوكرانيا

كييف

جمهورية القرم الروسية

روسيا

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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك، تشيركاسي، تشيرنيهيف، والعاصمة كييف، ضواحيها والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرانيغو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وتتراوح الخسائر الاقتصادية بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html

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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, كييف, جمهورية القرم الروسية, روسيا