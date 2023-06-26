https://sputnikarabic.ae/20230626/إيران-تتوقع-إعادة-فتح-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-قريبا-1078519571.html
إيران تتوقع إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قريبا
إيران تتوقع إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قريبا
توقع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، "إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قريبا، بعد أن تمت تهيئة الظروف لذلك". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T18:52+0000
2023-06-26T18:52+0000
2023-06-26T18:52+0000
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وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "علاقات السعودية وإيران عادت ونحن في مرحلة استئنافها بناء على إرادة قادة البلدين"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقًا بين الجانبين لاستمرار التعاون في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والاستثمار وعدم اقتصارها على المستوى السياسي".وأكد أن "دول الخليج تحظى بمكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة لتوفير أرضية للتنمية الاقتصادية".وقال المسؤول الإيراني إن "لقاءات جيدة عقدت خلال الجولة الإقليمية لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وتم طرح مبادرة لانعقاد مجمع للحوار والتعاون بين دول المنطقة بما يضمن أمن المنطقة"، مؤكدًا أن الحضور الخارجي لا يساعد في ضمان الأمن.وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية. وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية، الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230626/إيران-تأمل-توصل-اليمن-والسعودية-إلى-خارطة-طريق-لحل-الأزمة-في-أقرب-وقت-1078516787.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الخليج , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الخليج , الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تتوقع إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قريبا
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توقع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، "إعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد قريبا، بعد أن تمت تهيئة الظروف لذلك".
وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "علاقات السعودية وإيران عادت ونحن في مرحلة استئنافها بناء على إرادة قادة البلدين"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقًا بين الجانبين لاستمرار التعاون في مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والاستثمار وعدم اقتصارها على المستوى السياسي".
وأكد أن "دول الخليج تحظى بمكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة لتوفير أرضية للتنمية الاقتصادية".
وقال المسؤول الإيراني إن "لقاءات جيدة عقدت خلال الجولة الإقليمية
لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وتم طرح مبادرة لانعقاد مجمع للحوار والتعاون بين دول المنطقة بما يضمن أمن المنطقة"، مؤكدًا أن الحضور الخارجي لا يساعد في ضمان الأمن.
وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية
أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية. وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية، الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي
، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.