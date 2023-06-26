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https://sputnikarabic.ae/20230626/حالة-طارئة-تعلق-وصول-الطائرات-إلى-المطارات-في-محيط-العاصمة-واشنطن-1078488635.html
حالة طارئة تعلق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة واشنطن
حالة طارئة تعلق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة واشنطن
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم الأحد، تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة واشنطن. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T01:40+0000
2023-06-26T01:40+0000
واشنطن
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وجاء ذلك في أثناء إجراء إصلاحات في نظام اتصالات في منشأة للتحكم في مراقبة الرادار.وقالت الإدارة في بيان، "تحولت المنشأة إلى النظام الاحتياطي.. ويستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة العاصمة".
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واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

حالة طارئة تعلق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة واشنطن

01:40 GMT 26.06.2023
© AP Photo / Collin Reid / مطار كينغستون الدولي في أمريكا
مطار كينغستون الدولي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Collin Reid /
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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم الأحد، تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة واشنطن.
وجاء ذلك في أثناء إجراء إصلاحات في نظام اتصالات في منشأة للتحكم في مراقبة الرادار.
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وقالت الإدارة في بيان، "تحولت المنشأة إلى النظام الاحتياطي.. ويستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة العاصمة".
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