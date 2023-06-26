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https://sputnikarabic.ae/20230626/مسؤول-واشنطن-خلقت-بنفسها-حالة-من-البحث-عن-بديل-للدولار-1078488535.html
مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار
مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار
قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T00:38+0000
2023-06-26T00:38+0000
صندوق النقد الدولي
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وأضاف موزين "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك".وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.وقال موزين لسبوتنيك، "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".
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صندوق النقد الدولي, روسيا, سعر الدولار اليوم
صندوق النقد الدولي, روسيا, سعر الدولار اليوم

مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار

00:38 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDالدولار الواحد يتخطى حاجز 100 ألف ليرة لبناني في السوق الموازية لأول مرة
الدولار الواحد يتخطى حاجز 100 ألف ليرة لبناني في السوق الموازية لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل للدولار الأمريكي.
وأضاف موزين "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك".
وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي
أمس, 21:14 GMT
وقال موزين لسبوتنيك، "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".
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