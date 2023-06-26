https://sputnikarabic.ae/20230626/مسؤول-واشنطن-خلقت-بنفسها-حالة-من-البحث-عن-بديل-للدولار-1078488535.html
مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار
مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار
قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T00:38+0000
2023-06-26T00:38+0000
2023-06-26T00:38+0000
صندوق النقد الدولي
روسيا
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وأضاف موزين "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك".وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.وقال موزين لسبوتنيك، "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".
https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تستدعي-السفير-الأوكراني-احتجاجا-على-تعليقاته-حول-التعاون-مع-روسيا-1078487473.html
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صندوق النقد الدولي, روسيا, سعر الدولار اليوم
صندوق النقد الدولي, روسيا, سعر الدولار اليوم
مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار
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قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل للدولار الأمريكي.
وأضاف موزين "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي
. والآن نرى كيف يحدث ذلك".
وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.
وقال موزين لسبوتنيك، "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".