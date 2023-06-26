https://sputnikarabic.ae/20230626/مسؤول-واشنطن-خلقت-بنفسها-حالة-من-البحث-عن-بديل-للدولار-1078488535.html

مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار

مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T00:38+0000

2023-06-26T00:38+0000

2023-06-26T00:38+0000

صندوق النقد الدولي

روسيا

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وأضاف موزين "لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك".وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني.وقال موزين لسبوتنيك، "نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث".

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