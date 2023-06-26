https://sputnikarabic.ae/20230626/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مستودعات-ذخيرة-المدفعية-التي-سلمها-الغرب-لنظام-كييف--عاجل--1078505152.html

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مستودعات ذخيرة المدفعية التي سلمها الغرب لنظام كييف

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مستودعات ذخيرة المدفعية التي سلمها الغرب لنظام كييف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية شنت، مساء الأحد صباح الاثنين، هجوما صاروخيا على مستودعات الذخيرة الغربية المسلمة إلى نظام كييف،... 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T12:02+0000

2023-06-26T12:02+0000

2023-06-26T12:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية، إن "القوات المسلحة الروسية شنت الليلة ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، ضد مستودعات ذخيرة المدفعية، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من دول غربية".وأوضحت الدفاع الروسية أن "أهداف الضربة تحققت"، وأنه "تمت إصابة جميع الأهداف المحددة".وأردف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك".وعلى محور دونيتسك، في منطقة سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين للعدو بنجاح من خلال الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة التابعة لمجموعة قوات "الجنوبي".وعلى محور كراسني ليمان، دمرت وحدات من مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لها وحدات من الألوية الميكانيكية 21 و 63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تحييد أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة ومدفعا من طراز "أكاتسيا" وآخر من طراز "دي- 30".كما دمرت القوات الروسية بضربات عالية الدقة مركزا للاتصالات والإشارة تابعا للواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن "استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 19 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق بريفولي، وروبيزني، وزاليمان، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفلاديميروفكا، وسبورني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنو، وأوشيريتوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20230626/الجيش-الروسي-يدمر-مقرا-لإصلاح-الآليات-العسكرية-وآخرا-للاتصالات--عاجل-1078506089.html

https://sputnikarabic.ae/20230626/إعلام-البيت-الأبيض-يصف-النتائج-الأولى-للهجوم-المضاد-الأوكراني-بأنها-واقعية-1078505494.html

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روسيا, رصد عسكري