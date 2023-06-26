https://sputnikarabic.ae/20230626/مقاتلتا-سوخوي-27-تعترضان-ثلاث-طائرات-بريطانية-فوق-البحر-الأسود--عاجل-1078517136.html
مقاتلتا "سو 27" تعترضان ثلاث طائرات بريطانية فوق البحر الأسود... فيديو
مقاتلتا "سو 27" تعترضان ثلاث طائرات بريطانية فوق البحر الأسود... فيديو
اعترضت مقاتلتا "سوخوي - 27" فوق البحر الأسود طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية ومقاتلتي "تايفون" تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T17:09+0000
2023-06-26T17:09+0000
2023-06-26T17:25+0000
روسيا
رصد عسكري
بريطانيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها: "في 26 يونيو 2023، رصدت وسائط التحكم بالأجواء الروسية على مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود روسيا".وأضاف البيان: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلتي "سو 27" من قوات الدفاع الجوي في الخدمة في الهواء".وأردف البيان: "مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية".ولفت البيان إلى أن "تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون قطع المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات الدول الأجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20230525/مقاتلتا-سو-35-إس-وسو-25-بي-تعترضان-قاذفتين-أمريكيتين-فوق-بحر-البلطيق-1077431784.html
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روسيا, رصد عسكري, بريطانيا
روسيا, رصد عسكري, بريطانيا
مقاتلتا "سو 27" تعترضان ثلاث طائرات بريطانية فوق البحر الأسود... فيديو
17:09 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 17:25 GMT 26.06.2023) تابعنا عبر
اعترضت مقاتلتا "سوخوي - 27" فوق البحر الأسود طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية ومقاتلتي "تايفون" تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها: "في 26 يونيو 2023، رصدت وسائط التحكم بالأجواء الروسية على مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود روسيا".
وأضاف البيان: "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلتي "سو 27" من قوات الدفاع الجوي في الخدمة في الهواء".
حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات وحرب إلكترونية من طراز "RC-135"، ومقاتلتان من طائرات سلاح الجو الملكي من طراز "تايفون" متعددة المهام.
وأردف البيان: "مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية".
عادت الطائرات الروسية أدراجها بسلام إلى قاعدتها الجوية مانعة أي انتهاك لحدود روسيا.
ولفت البيان إلى أن "تحليق المقاتلات الروسية
تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون قطع المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات الدول الأجنبية".