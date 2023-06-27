https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-روسيا-تعول-على-إطلاق-غوتيريش-لإجراء-التحكيم-ضد-انتهاك-واشنطن-لالتزاماتها-1078528782.html
البعثة الروسية: روسيا تعول على إطلاق غوتيريش لإجراء التحكيم ضد انتهاك واشنطن لالتزاماتها
البعثة الروسية: روسيا تعول على إطلاق غوتيريش لإجراء التحكيم ضد انتهاك واشنطن لالتزاماتها
أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، أن روسيا تعول على أن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فورا إجراءات... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T03:25+0000
2023-06-27T03:25+0000
2023-06-27T03:25+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
البعثة الروسية
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا خلال اجتماع للجنة الأممية الخاصة بالعلاقات من قبل الدولة المضيفة، "الوضع مع الموظفين الجدد المعينين للعمل في البعثة (الروسية) الدائمة آخذ في التدهور أيضًا، ما يقرب من 50 منهم ينتظرون تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. أكثر من نصفهم لأكثر من ثلاثة أشهر".وأضافت الدبلوماسية الروسية، أن "الوضع واضح للغاية. "الاتصالات الوثيقة" للأمين العام وموظفيه مع سلطات البلد المضيف لا تؤدي إلى أي نتائج من الناحية العملية". مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تظهر استعدادها للوفاء بالتزاماتها عن طيب خاطر بموجب الاتفاقية، وتوصيات اللجنة، وكذلك قرارات الجمعية العامة.وذكّرت نائبة مندوب روسيا، أن "الأمين العام لديه تعليمات من الجمعية العامة بشأن إطلاق إجراء تحكيم فيما يتعلق بالولايات المتحدة. وقد تم إعادة إصدار هذه التعليمات سنويًا منذ ثلاث سنوات بالفعل. هل من الممكن، في ظل هذه الظروف، الاستمرار في الحديث عن بعض الأطر الزمنية المعقولة والمحدودة هذه أيضا مسألة بلاغية بحتة".وأضافت زابولوتسكايا: "نأمل ألا يعيق الأمين العام وسيلة الدفاع القانونية الوحيدة المتاحة لأعضاء الأمم المتحدة ضد التعسف والتمييز من جانب الدولة المضيفة، وأن يطلق على الفور تحكيمًا بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. المزيد من التأخير في القضية يقوض سمعة ليس فقط الأمين العام، ولكن المنظمة العالمية ككل ".
https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-تحاول-تجنيد-دبلوماسيين-روس-في-الأمم-المتحدة-1078528463.html
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, البعثة الروسية, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, البعثة الروسية, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البعثة الروسية: روسيا تعول على إطلاق غوتيريش لإجراء التحكيم ضد انتهاك واشنطن لالتزاماتها
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أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، أن روسيا تعول على أن يطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فورا إجراءات التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الدولة المضيفة للأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق عدم إصدار التأشيرات لنحو 50 دبلوماسيا روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا خلال اجتماع للجنة الأممية الخاصة بالعلاقات من قبل الدولة المضيفة، "الوضع مع الموظفين الجدد المعينين للعمل في البعثة (الروسية) الدائمة آخذ في التدهور أيضًا، ما يقرب من 50 منهم ينتظرون تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة
. أكثر من نصفهم لأكثر من ثلاثة أشهر".
وأضافت الدبلوماسية الروسية، أن "الوضع واضح للغاية. "الاتصالات الوثيقة" للأمين العام وموظفيه مع سلطات البلد المضيف لا تؤدي إلى أي نتائج من الناحية العملية". مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تظهر استعدادها للوفاء بالتزاماتها عن طيب خاطر بموجب الاتفاقية، وتوصيات اللجنة، وكذلك قرارات الجمعية العامة.
وذكّرت نائبة مندوب روسيا، أن "الأمين العام لديه تعليمات من الجمعية العامة بشأن إطلاق إجراء تحكيم فيما يتعلق بالولايات المتحدة. وقد تم إعادة إصدار هذه التعليمات سنويًا منذ ثلاث سنوات بالفعل. هل من الممكن، في ظل هذه الظروف، الاستمرار في الحديث عن بعض الأطر الزمنية المعقولة والمحدودة هذه أيضا مسألة بلاغية بحتة".
وأضافت زابولوتسكايا: "نأمل ألا يعيق الأمين العام وسيلة الدفاع القانونية الوحيدة المتاحة لأعضاء الأمم المتحدة ضد التعسف والتمييز من جانب الدولة المضيفة، وأن يطلق على الفور تحكيمًا بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. المزيد من التأخير في القضية يقوض سمعة ليس فقط الأمين العام، ولكن المنظمة العالمية ككل ".