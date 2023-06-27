https://sputnikarabic.ae/20230627/الجمود-يسيطر-على-ملف-الانتخابات-الرئاسية-في-لبنان--1078544647.html

الجمود يسيطر على ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان

الجمود يسيطر على ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان

يسيطر الجمود على الملف الرئاسي في لبنان، وتدخل أزمة الفراغ الرئاسي شهرها التاسع. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T13:59+0000

2023-06-27T13:59+0000

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وفي حين لم تتمكن القوى السياسية المحلية من إيجاد نقاط التقاء على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، زيارته الى بيروت التي استمرت عدة أيام، مستشرفا مواقف القوى السياسية من ملف الانتخابات الرئاسية، على أن يعود مجددا إلى بيروت منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، لاستكمال المهمة الموكلة إليه.في وقت، ما زال الخلاف قائما ما بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، ويؤكد أنه من دون حوار وتوافق داخلي لا يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه الوزير السابق سليمان فرنجية.واعتبر خير الله أن "هذه الجولة لا تأتي برئيس، هي جولة استطلاعية، الموفد الفرنسي سيذهب باستنتاجات لبنانية، هناك اصطفاف سلبي حاد كل فريق متمترس خلف مرشحه، فريق الممانعة متمسك بسليمان فرنجية وينادي بالحوار من أجل انتخاب فرنجية، والفريق الآخر يقول أنا منفتح على الحوار لكن الحوار غير مشروط، أما حوار بكيفية إقناعكم بفرنجية فهو ليس بحوار إنما محاولة فرض أمر واقع على كل اللبنانيين".وتابع: "حزب الله" كل مرة يكرر هذا الأمر، وكررها سنتين ونصف مع ميشال عون، واليوم يكررها مع مرشح آخر".ولفت إلى أنه في هذا الاتجاه البلد سيبقى من دون رئيس حتى إشعار آخر.وذكر أن "كل الدول تتطلع إلى لبنان أكثر مما نحن نتطلع بأنفسنا، كل الدول قلبها علينا وكل المقاربات الأجنبية هي أكثر من المقاربات اللبنانية للملف الرئاسي، وكل الدول قلبها على لبنان وقلب لبنان المخطوف على حزب الله".

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