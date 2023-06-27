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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الخارجية-الروسية-لا-مخططات-لعقد-لقاءات-للمبعوث-البابوي-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1078553940.html
الخارجية الروسية: لا مخططات لعقد لقاءات للمبعوث البابوي بشأن التسوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لا مخططات لعقد لقاءات للمبعوث البابوي بشأن التسوية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عدم وجود مخططات لعقد لقاءات في الخارجية الروسية مع المبعوث البابوي للتسوية في أوكرانيا، ماتيو زوبي، خلال... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T21:20+0000
2023-06-27T21:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء جواب الخارجية ردا على سؤال لسبوتنيك حول هذه الأمر، "لا يخطط لعقد لقاءات في الخارجية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، صرح في الـ19 من الشهر الجاري، بأن روسيا تحافظ على حوار مع الفاتيكان بشأن سبل إحلال السلام في أوكرانيا.أما البابا فرانسيس فكشف في وقت سابق أن الفاتيكان يقوم "بمهمة سلام" لحل أزمة أوكرانيا، دون أن يحدد التفاصيل. مشددًا على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القنوات المفتوحة، كما وعد ببذل كل ما في وسعه من أجل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعقدان-مشاورات-حول-قضايا-الدفاع-الصاروخي--1078551074.html
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الخارجية الروسية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا
الخارجية الروسية, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية الروسية: لا مخططات لعقد لقاءات للمبعوث البابوي بشأن التسوية في أوكرانيا

21:20 GMT 27.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ليل الاثنين/الثلاثاء، عدم وجود مخططات لعقد لقاءات في الخارجية الروسية مع المبعوث البابوي للتسوية في أوكرانيا، ماتيو زوبي، خلال زيارته إلى موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وجاء جواب الخارجية ردا على سؤال لسبوتنيك حول هذه الأمر، "لا يخطط لعقد لقاءات في الخارجية".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، صرح في الـ19 من الشهر الجاري، بأن روسيا تحافظ على حوار مع الفاتيكان بشأن سبل إحلال السلام في أوكرانيا.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي
17:42 GMT
أما البابا فرانسيس فكشف في وقت سابق أن الفاتيكان يقوم "بمهمة سلام" لحل أزمة أوكرانيا، دون أن يحدد التفاصيل. مشددًا على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القنوات المفتوحة، كما وعد ببذل كل ما في وسعه من أجل ذلك.
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