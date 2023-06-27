https://sputnikarabic.ae/20230627/الخارجية-الروسية-موسكو-وبكين-تعقدان-مشاورات-حول-قضايا-الدفاع-الصاروخي--1078551074.html
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين أجرتا مشاورات بشأن قضايا الدفاع الصاروخي. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T17:42+0000
2023-06-27T17:42+0000
2023-06-27T17:42+0000
روسيا
الصين
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، عُقدت مشاورات منتظمة في موسكو بين وزارة الخارجية الروسية والصينية حول الدفاع الصاروخي، وتم تبادل شامل لوجهات النظر حول مختلف جوانب هذه القضية، بما في ذلك أبعادها العالمية والإقليمية".وأضاف البيان أنه تم تأكيد التركيز على عقد مثل هذه المشاورات بشكل منتظم في المستقبل.وقي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا واثقة من علاقاتها مع الصين، حيث أن مواقف البلدين بشأن قضايا النظام العالمي الحديث متقاربة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/رودينكو-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الصيني-تعزيز-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1078479010.html
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روسيا, الصين
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تعقدان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين أجرتا مشاورات بشأن قضايا الدفاع الصاروخي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، عُقدت مشاورات منتظمة في موسكو بين وزارة الخارجية الروسية والصينية حول الدفاع الصاروخي، وتم تبادل شامل لوجهات النظر حول مختلف جوانب هذه القضية، بما في ذلك أبعادها العالمية والإقليمية".
وأضاف البيان أنه تم تأكيد التركيز على عقد مثل هذه المشاورات بشكل منتظم في المستقبل.
وقي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا واثقة من علاقاتها مع الصين، حيث أن مواقف البلدين بشأن قضايا النظام العالمي الحديث متقاربة للغاية.