https://sputnikarabic.ae/20230627/الدفاع-مقاتلات-سو--34-تدمر-مركز-قيادة-ونقطة-انتشار-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078528588.html
الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان
الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان
صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "سنتر" (المركز ) الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات "سو-34" القاذفة الروسية التابعة للتجمع دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T02:04+0000
2023-06-27T02:04+0000
2023-06-27T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سو-34
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كراسني ليمان، قامت مقاتلات "سو-34" القاذفة من تجمع قوات "سنتر" بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو".وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات "سنتر" شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركز فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.
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سو-34, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
سو-34, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان
02:04 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 02:16 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "سنتر" (المركز ) الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات "سو-34" القاذفة الروسية التابعة للتجمع دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كراسني ليمان
، قامت مقاتلات "سو-34" القاذفة من تجمع قوات "سنتر" بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو".
وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات "سنتر" شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركز فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.