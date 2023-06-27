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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الدفاع-مقاتلات-سو--34-تدمر-مركز-قيادة-ونقطة-انتشار-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078528588.html
الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان
الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان
صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "سنتر" (المركز ) الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات "سو-34" القاذفة الروسية التابعة للتجمع دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T02:04+0000
2023-06-27T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سو-34
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كراسني ليمان، قامت مقاتلات "سو-34" القاذفة من تجمع قوات "سنتر" بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو".وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات "سنتر" شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركز فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مستودعات-ذخيرة-المدفعية-التي-سلمها-الغرب-لنظام-كييف--عاجل--1078505152.html
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سو-34, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
سو-34, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع: مقاتلات سو- 34 تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان

02:04 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 02:16 GMT 27.06.2023)
© Sputnik . Aleksei Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورسرب "الجناح التكتيكي" من مقاتلات "سو-30إس إم" و"سو-35إس" والقاذفات "سو-34"، خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
سرب الجناح التكتيكي من مقاتلات سو-30إس إم وسو-35إس والقاذفات سو-34، خلال بروفة الجزء الجوي من العرض العسكري ي في موسكو، بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Aleksei Mayshev
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صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "سنتر" (المركز ) الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات "سو-34" القاذفة الروسية التابعة للتجمع دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كراسني ليمان، قامت مقاتلات "سو-34" القاذفة من تجمع قوات "سنتر" بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو".
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أمس, 12:02 GMT
وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات "سنتر" شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركز فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.
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